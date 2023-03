La Repubblica

Vino e prezzi, i listini delle cantine a + 10/15% per coprire i costi. Ma è muro con la Gdo … Le voci di produttori, Consorzi e gdo: forte impasse sui prodotti entry level (ma non solo), con margini già ridotti al minimo. Va meglio nell’horeca...Attesi e inevitabili, dopo mesi e mesi di aumenti di costi energetici e, soprattutto, di materie prime “secche”, vetro in testa, stanno arrivando anche gli aumenti dei listini delle cantine italiane, in una fase dell’anno in cui si vanno definendo i contratti con la grande distribuzione organizzata. Difficile individuare una forbice percentuale precisa, in un panorama tanto vasto e variegato come quello del vino italiano, dove si parte da prezzi franco cantina anche inferiori a 2 euro a bottiglia, per arrivare a diverse decine di euro “a tappo”. Continua a leggere l’articolo su WineNews

