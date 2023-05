La Repubblica

Sassicaia, Tignanello e i Bolgheri, l'Italia veste toscano nella top 100 dei migliori vini al mondo … Con Ornellaia, Masseto e Solaia, sono cinque le etichette regionali al top planetario. Il primo tricolore di un altro territorio arriva dopo, all'89esimo posto, ed un è Barolo. In vista grandi affari: il mercato dei "rossi di lusso" è previsto quasi in raddoppio da qui al 2031 quando toccherà un giro d’affari di 414 miliardi di dollari a fronte dei 229 miliardi del 2021...C'è un futuro luminoso per Sassicaia, Tignanello e i super vini di Bolgheri, che si confermano in cima ai desideri dei consumatori, se è vero che - come pronostica un recente report di Allied Market Reasearch - il mercato dei "Luxury Wines & Spirits" in meno di 10 anni raddoppierà il proprio valore e, con una crescita prevista del 6,2% all'anno, nel 2031 toccherà un giro d'affari di 414 miliardi di dollari a fronte dei 229 miliardi del 2021. Lo annota il sito specializzato Winenews che sottolinea il forte rafformento del trend di mercatio all'insegna del "bere meno ma meglio", che premia i vini di alta gamma e con essi le migliori etichette toscane. In cima al gradimento dei consumatori spiccano, appunto, i "mostri sacri" toscani: l'aggiornamento di questi giorni della "Top 100 Most Searched-For Wines & Spirits" by Wine-Searcher, portale che monitora i prezzi e le ricerche di migliaia di etichette in tutto il mondo, racconta che l'Italia piazza in "Top 10" il Sassicaia, al n. 6 della classifica mondiale. In 15esima posizione della classifica mondiale c'è il Tignanello, tra i vini simbolo della Marchesi Antinori, mentre al 31 esimo si conferma ricercatissimo l'Ornellaia, seguito al n. 37esimo dal Masseto, gioielli bolgheresi del mondo Frescobaldi. Al 56esimo posto ancora una delle perle di Antinori, il Solaia. Nella Top 100 il primo vino italiano non toscano è all'81esimo posto ed è il Barolo Monfortino Riserva Giacomo Conterno.

Copyright © 2000/2023