La Repubblica

L’enologo portò il famoso vino in tutto il mondo … Addio a Rivella, mister Brunello… L’Italia del vino piange Ezio Rivella, 91 anni: è morto a Roma il primo enologo-manager italiano, capace di portare l’etichetta targata Brunello nel mondo. Nato a Castagnole Lanze (Asti) nel 1933, divenuto Cavaliere del lavoro nel 1985, era toscano d’adozione per via del lungo trascorso a Montalcino dove, insieme alla famiglia italo-americana Mariani, ha dato il via all’epopea del brand Villa Banfi. “Ezio diceva spesso che “ogni tradizione è un’innovazione ben radicata”. È stato un visionario, non un sognatore - racconta Elizabeth Koenig, assistente personale dal 1982 di Rivella -. Rischiamo di non rendercene conto, ma Ezio è stato un precursore. Oggi tutti fanno enoturismo, ma a Villa Banfi si organizzavano visite in cantina già nei primi anni ‘80”. “Mister Brunello” ha creato un mondo nuovo per il comparto vitivinicolo, capace di generare un giro d’affari dal valore miliardario e di attirare in Italia milioni di turisti. Ha ricoperto ogni carica immaginabile nell’ambiente della viticoltura, tanto che secondo Alessandro Regoli, che ha curato la comunicazione di Villa Banfi, è stato “l’ultimo grande del Novecento del mondo del vino a livello internazionale”.

Copyright © 2000/2024