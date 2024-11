La Repubblica

Jovanotti vignaiolo, la prima etichetta porta il nome di sua figlia: un brindisi con “Teresina” … Si chiamerà “Teresina”, in omaggio a sua figlia Teresa, la prima etichetta ufficiale di Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti: le uve, 25 quintali, arrivano dalle vigne della sua tenuta aretina di Cortona (che il cantante coltiva da oltre 20 anni), ma il compito di produrre il vino spetterà a Montevertine, cantina-gioiello nel cuore del Chianti. Jovanotti si è sempre mostrato orgoglioso sui social intento a vendemmiare ma non aveva ancora ufficializzato la sua avventura come produttore. Adesso, riferisce WineNews, grazie anche alla collaborazione con il food guru Filippo Polidori, suo amico e consulente (che si è occupato, tra le altre cose, della selezione food & beverage per il Jova Beach Party, il tour di Jovanotti nelle spiagge di tutta Italia), fa sul serio e, attraverso il proprio profilo Instagram, condivide con i followers il progetto, un Sangiovese in purezza che vedrà la luce negli anni a venire. Jovanotti coltiva le sue vigne in Toscana, senza troppi clamori, da oltre 20 anni. Attaccato da sempre alla campagna e alla natura (proprio l'attenzione all'ambiente è presente fin dai suoi primi album, e con il titolo Non voglio cambiare pianeta ha anche girato il docutrip – su RaiPlay - in cui viaggia in bici lungo il Sudamerica), Jovanotti produceva finora in Toscana un rosso da tavola destinato a uso personale, da bere in famiglia e con gli amici. Ora firmerà un'etichetta tutta sua, come spiega nel video girato, nei giorni scorsi, a Montevertine, azienda iconica del Chianti Classico, guidata da Martino Manetti. Un vino che non poteva che essere dedicato a Teresa, la figlia - che oggi ha 25 anni - per la quale il cantante ha già scritto una delle sue canzoni più belle, Per te. E chissà che non tocchi proprio a Teresa Cherubini, oggi cartoonist di successo (si è laureata alla School of Visual Art di New York, una delle più prestigiose nel settore dei fumetti a livello internazionale), disegnare l'etichetta del primo vino by Jovanotti.

Copyright © 2000/2024