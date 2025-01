La Repubblica

Musk, rumors e affari “Vuole un castello in Toscana” … L’ipotesi Montepò, nel grossetano: “Il proprietario è in silenzio stampa”… “Il proprietario è in silenzio stampa dicono dal castello di Montepò, su una collina poco fuori Scansano, nel grossetano. Non è una secca smentita di quell’interessamento che Elon Musk, tra gli uomini più potenti e ricchi del mondo, avrebbe sull’immobile medievale. Il castello, e la tenuta circostante (una parte della quale coltivata a vigna), sono della famiglia Biondi Santi, che da anni vi produce vino pregiato, la vendita non c’è ancora stata Jacopo Biondi Santi lo ha smentito a WineNews ma l’attenzione di Musk so quei 600 ettari ci sarebbe E sarebbe concreta. Una novità che si inserisce tra tante voci che aleggiano interno alla figura del proprietario dell’ex Twitter (poi diventato X) nel tempo, infatti, gli sono state accostate ville qua e la pure in Italia, dal Trentino al senese: due anni e mezzo anni fa, infatti, venne fuori un potenziale interesse per il castello di Bibbiano, nel comune di Buonconvento, in provincia di Siena: lo scrisse l’inglese Times, parlando anche di una visita in città di Musk, ieri questa ipotesi l’ha rilanciata il Tirreno, aggiungendovi l’ipotesi Montepò. Quello di Buonconvento è un nobile fortilizio medievale risalente all’850, che nel 1922 è diventato monumento nazionale: negli anni passati si è vociferato fosse al centro di diversi progetti ricettivo-alberghieri, di certo c’è solo che è stato oggetto di alcuni lavori di ristrutturazione. La famiglia proprietaria è quella dei Nardi, produttrice di Brunello in diverse tenute della zona. Che però, contattata, smentisce: “Non so da dove sia venuta fuori questa notizia, è vecchia di due anni” dice Bernardo Nardi. Il sindaco, Riccardo Conti, spiega di “non avere ulteriori notizie, anche io l’ho letto sui giornali”. E lo stesso dice la sindaca di Scansano, Maria Bice Ginesi: “So solo quello che è stato scritto”. Ossia che Musk a novembre sarebbe stato in Toscana per un viaggio nel quale avrebbe visto i castelli e avrebbe pure avanzato delle ipotesi su alcuni progetti da sviluppare in Toscana, come la possibilità di coprire i tetti di alcune città con pannelli fotovoltaici. L’acquisto, insomma, resta per il momento un mistero, Che rimbalza dal luglio 2022, quando dalla Gran Bretagna scrissero che Musk si era “innamorato” del senese, Più di recente, nell’ottobre del 2024, il New York Times riporto che il proprietario di Tesla e Starlink aveva adocchiato una mega-residenza ad Austin, in Texas, che sembrava “strappata dalle colline toscane”. Ora le nuove voci, che rilanciano l’ipotesi di questo “innamoramento”. E la presunta visita dei mesi scorsi. Vedremo nelle prossime settimane cosa accadrà. Dal castello di Montepò, di fatto, non è arrivata una vera e propria smentita. Non è escluso, dunque, che una trattativa sia già avviata, sebbene non ancora conclusa. Il valore della tenuta, che oltre alla rocca comprende 600 ettari di terreno, 50 a viti perlopiù di sangiovese? Una decina d’anni fa, quando andò all’asta, venne stabilito in circa 17 milioni di euro.

Copyright © 2000/2025