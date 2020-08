La Repubblica

Pasquale Forte, inventore, imprenditore alla guida di un gruppo leader nella tecnologia per l’automotive come Eldor Corporation (3.000 dipendenti in tutto il mondo), scommette sull’eccellenza del vino, il Brunello di Montalcino. E accelera in progetti e investimenti, dopo che, in pochi anni, la sua Podere Forte, azienda agricola e vinicola tutta improntata alla sostenibilità incastonata nelle colline della Val d’Orcia Patrimonio Unesco, è diventata una delle cantine di riferimento della Toscana e d’Italia. Forte, che è proprietario anche del ristorante stellato Osteria Perillà, a Rocca d’Orcia - fa sapere il sito Winenews.it - dopo aver acquisito a Montalcino la residenza storica del Vescovo, palazzo fatto costruire direttamente dal Papa nel Cinquecento, ora sarebbe vicino all’acquisto di un ettaro a Brunello altissima vocazione, per un progetto enoico e di accoglienza di alto livello e di grande artigianato eroico. L’imprenditore punterebbe ad una produzione “sartoriale”, intorno alle 4,000 bottiglie, per un Brunello di Montalcino che sarà prodotto e vinificato nelle antiche cantine del palazzo vescovile, ricreando così una “cantina urbana” unica nel cuore della città del Brunello, con le radici nella storia antica ma pensata in chiave moderna. Per un Brunello di Montalcino che dovrà essere capace di esprimere la massima qualità del Sangiovese e che sia fortemente legato all'accoglienza nel Palazzo Vescovile.

