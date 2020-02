La Repubblica Affari e Finanza

L'indiscrezione è di Winenews.it, polo multimediale che ha proprio sede a Montalcino. Secondo winenews.it, il valore per ettaro dei vigneti tocca quasi quota 1 milione di euro, per un valore complessivo di oltre 2 miliardi di euro. Il 4.500% in più rispetto a cinquant'anni fa.

