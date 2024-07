La rete pubblica Fondazione Musei Senesi ne accoglie per la prima volta uno privato (a tema vino)

É un “museo diffuso” in uno dei territori più iconici del Belpaese, le Terre di Siena, e comprende 45 enti pubblici - civici, diocesani, universitari o appartenenti ad altre istituzioni - in una continua riscoperta del paesaggio e dell’identità locale: ora la Fondazione Musei Senesi accoglie per la prima volta un ente privato, il museo aziendale di “Carpineto Grandi Vini di Toscana”, interamente dedicato a viticoltura ed enologia. Il museo, che sarà inaugurato ufficialmente in autunno, raccoglie il compendio storico di due secoli e conta complessivamente oltre 160 oggetti tra macchine agricole e oggetti di lavoro. A questi si aggiunge una biblioteca con volumi, riviste, guide e fotografie. Molto ricca la sezione “cavatappi”, esposti per tipologia ed evoluzione. Intrigante la ricostruzione di un laboratorio dell’enologo, con 30 oggetti tra bilance, ampolle, microscopi e altri strumenti. Il museo di Carpineto si aggiunge, tra gli altri, al Museo Diocesano di Arte Sacra e al Museo Botanico di Siena, al Palazzo Borgia e al Museo Diocesano di Pienza, al Museo Civico di Chiusi, al Museo del Cristallo di Colle Val d’Elsa, al Museo della Mezzadria Senese di Buonconvento e al Museo del Tartufo di San Giovanni d’Asso. “Ci proiettiamo così, in modo ambizioso, nel futuro - ha spiegato Carolina Taddei, coordinatrice della Fondazione - mirando a consolidare i rapporti con i player culturali e a crearne altri. Vogliamo dare vita ad una visione innovativa e inclusiva legata alla contemporaneità”.

Il museo è stato fortemente voluto dal fondatore di Carpineto, Antonio Mario Zaccheo, che ha raccolto qui testimonianze cercate e collezionate negli anni, oppure risalenti all’azienda di famiglia ed emblema di un’intera vita dedicata all’agricoltura, e al vino in particolare. Il museo si trova nella tenuta del Vino Nobile di Montepulciano, 184 ettari di terreno dedicati a vigneto, uliveto e bosco: un’oasi di natura e ambiente all'insegna della sostenibilità, alimentata per gran parte ad energia solare. Gli stessi ambienti esterni offrono la possibilità di vivere un’esperienza immersiva in una realtà agricola contemporanea in cui si pratica un’agricoltura di precisione con macchine e tecnologie di ultima generazione a scarsissimo impatto ambientale. Molto sviluppato l’enoturismo, con una vasta gamma di proposte di trekking, degustazioni, pic nic sull’erba e con personale specializzato in grado di svolgere tasting e passeggiate in vigna, ma anche visite storiche presso il museo.

L’azienda Carpineto, che è stata fondata nel 1967 da Giovanni Carlo Sacchet e Antonio Mario Zaccheo, è recentemente entrata a far parte del Registro dei Marchi Storici di interesse nazionale. Con cinque tenute in diversi territori della Toscana (Chianti Classico, Valdarno, Montalcino, Montepulciano e Maremma), esporta i suoi vini in oltre 70 Paesi nel mondo. Il suo Vino Nobile di Montepulciano è entrato per 3 anni tra i Top 100 al mondo nella classifica della prestigiosa rivista Usa “Wine Spectator”.

Copyright © 2000/2024