La ristorazione italiana vale 54 miliardi grazie ad oltre 330.000 imprese e 1,4 milioni di occupati

La ristorazione, volano della filiera agroalimentare e del turismo per il Paese, conta oltre 331.000 imprese e 1,4 milioni di occupati, con un valore aggiunto di 54 miliardi di euro (dato 2023, in leggera contrazione sul 2022). Di queste più di 130.000 sono bar, oltre 195.400 ristoranti, take away, gelaterie e pasticcerie e più di 3.700 aziende che offrono servizi di banqueting e catering. La Lombardia si conferma la prima regione per presenza di imprese del settore con una quota sul totale pari al 14,6%, seguita da Lazio (10,6%) e Campania (10,3%). A dirlo è il Rapporto Fipe-Federazione Italiana Pubblici Esercizi, da Tirreno Ct, fiera dell’ospitalità, della ristorazione e del turismo, con Balnearia, evento dedicato all’ospitalità e all’accoglienza in spiaggia, a Carrafiere (23-26 febbraio). Tra i dati in rilievo quello relativo all’imprenditoria femminile, realtà sempre più consolidata nel settore della ristorazione e dei pubblici esercizi: sono, infatti, 95.870 le imprese condotte da donne, pari al 28,9% sul totale delle imprese attive. In testa ci sono bar e caffè (33,1%), quindi le attività di fornitura di pasti preparati (27,1%) e ristoranti e attività di ristorazione mobile (26,2%). Tra le regioni, quelle che registrano la crescita più marcata in questo senso sono la Valle d’Aosta, con il 36,3% sul totale nazionale, il Friuli-Venezia Giulia (34,8%) e l’Umbria (33,4%).

Ad unirle, ora c’è anche la Confederazione Italiana Cuochi e Artigiani per l’Enogastronomia (Cica-E), una realtà nata per unire e valorizzare cuochi, artigiani, imprenditori e professionisti del settore enogastronomico italiano, la cui missione è promuovere e preservare l’eccellenza culinaria e artigianale italiana, supportando i professionisti in ogni fase della loro carriera e creando sinergie tra diverse competenze per affrontare le sfide e le opportunità del futuro favorendo la formazione e lo sviluppo professionale dei giovani, sostenendo la crescita dei professionisti attivi nel settore, salvaguardando l’evoluzione storica della gastronomia tipica come tesoro indispensabile grazie alla memoria e all’esperienza professionale dei “Veterani”. “Tra le nostre missioni c’è anche la valorizzazione delle eccellenze promuovendo concorsi, eventi e iniziative che celebrano la tradizione culinaria e artigianale italiana - spiega Fabio Tacchella, coordinatore Confederazione - crediamo fermamente che il successo del settore enogastronomico italiano dipenda dalla capacità di collaborare ed innovare mantenendo vive le tradizioni che rendono la cucina italiana una delle più amate al mondo. La Confederazione rappresenta un punto di incontro per chi desidera contribuire attivamente alla crescita del settore, con iniziative mirate a promuovere competenze, innovazione e la cultura dell’eccellenza”.

