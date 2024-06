“La scuola nel vigneto” per conoscere il territorio, ma anche contro la dispersione scolastica

Vedere i vigneti e capire il processo di produzione del vino, poi il componimento artistico che racconta l’esperienza, e la sua traduzione grafica in un disegno. È l’idea, a Negrar di Valpolicella, de “La scuola nel vigneto”, progetto didattico-sociale e concorso promosso da Cantina Valpolicella Negrar in collaborazione con l’Istituto Comprensivo della città e con il sostegno di Valpolicella Benaco Banca. E che è anche un concorso che premia gli studenti gli studenti delle scuole le cui poesie riguardano principalmente vigneti, uva e vino, ma anche natura, amicizia, famiglia e nuove esperienze.

“L’incontro tra la realtà produttivo-culturale della cantina e degli altri partner del progetto è finalizzato a promuovere nelle giovani generazioni l’interesse e la conoscenza della tradizione vitivinicola in Valpolicella, con i suoi aspetti storici e naturalisti”, ha detto Giampaolo Brunelli, presidente Cantina Valpolicella Negrar. Maria Cecilia Caruso, preside dell’Istituto Comprensivo di Negrar, ha riconosciuto alla Cantina grande lungimiranza nell’aver proposto sin dal 2012 un progetto che rientra nelle finalità del Patto educativo di comunità, introdotto nel 2020 dal Ministero dell’Istruzione e nel 2023-2024 a Verona: uno strumento importante per contrastare la dispersione scolastica e che favorisce l’integrazione tra pubblico e privato per rafforzare l’offerta educativa.

A partire da questa edizione, non sarà più realizzata l’etichetta dell’anno, che ha contraddistinto il concorso nelle prime dieci edizioni. Gli studenti premiati hanno ricevuto un diploma, e all’Istituto Comprensivo è stata fatta una donazione per la realizzazione di attività formative e l’acquisto di materiale per produzioni creative.

