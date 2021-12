La storia di Antinori e la storia del golf: il “Villa Antinori” vino ufficiale della Ryder Cup

Il mondo dello sport internazionale e del grande vino italiano sono sempre più legati, con partnership di assoluto prestigio. Come quella appena annunciata tra Antinori, brand tra i più importanti, conosciuti e storici del vino italiano, e la “Ryder Cup”, la più importante competizione di Golf del mondo, che vede sfidarsi ogni due anni le rappresentative di Europa e Stati Uniti, con i loro golfisti migliori. E, nel 2023, quando la competizione, tra i più seguiti eventi sportivi del mondo, si giocherà, per la prima volta, in Italia, a Roma, al Marco Simone Golf & Country Club (dal 29 settembre al 1 ottobre), il vino ufficiale sarà il “Villa Antinori”, una delle etichette più rappresentative e longeve di Antinori.

“Era il 1928 quando Niccolò Antinori - si legge sul sito della Marchesi Antinori - decise di chiamare questo vino con il nome della villa di famiglia affinché rappresentasse la sua personale interpretazione dell’identità chiantigiana e toscana. Così scrive Niccolò, padre di Piero Antinori, descrivendo la nascita del “Villa”: “Allora occorreva affermare il nome Antinori … che era ancora, salvo in alcuni ambienti, poco conosciuto e così mi proposi la dicitura Villa Antinori”.

Un vino, o meglio una linea di vini (un Chianti Classico Docg Riserva, un rosso ed un bianco Igt Toscana ed un Pinot Bianco Igt Toscana), che raccontano la storia di Antinori (la Villa del Cigliano, tra le colline di San Casciano Val di Pesa, è diventata di proprietà di Alessandro di Niccolò Antinori nel 1546, ed è da qui che la famiglia Antinori ha iniziato a percorrere i primi passi nell’ambito vitivinicolo), e che ora si intrecciano con la storia del grande golf mondiale, brindando al suo evento più prestigioso, come la Ryder Cup.

