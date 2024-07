Il vino rinnova la liaison con il grande cinema, con il Prosecco Docg bollicina ufficiale a Venezia

In attesa di vederlo protagonista in una nuova scena sul grande schermo, rinnovando la liaison tra il mondo del vino e quello del cinema - nel quale si può parlare, a tutti gli effetti, di un filone “enogastronomico” fatto di straordinarie apparizioni in cui cibo e vino diventano metafora della vita e del senso profondo delle relazioni umane, come abbiamo raccontato su WineNews - il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg brinda alle star che sfileranno sul red carpet della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia n. 81 (28 agosto-7 settembre), bollicina ufficiale del Festival del cinema più antico e tra i più prestigiosi al mondo, di cui il Consorzio delle bollicine venete più amate al mondo è sostenitore (e per le successive due edizioni), con la bottiglia con l’etichetta “Riprese collinari” realizzata per l’evento.

Un brindisi con il Prosecco Docg al grande cinema e alla capacità di suscitare forti emozioni - evocate anche dall’immagine inaspettata ed inconsueta dell’elefante in Laguna nel Manifesto della Mostra 2024 firmato, come ormai da tradizione, dall’illustratore e autore italiano Lorenzo Mattotti (e che ricorda quando, un elefante era arrivato a Venezia e si aggirava per le strette calli veneziane per un famoso Carnevale della Biennale, quello del 1981, ndr), che lo vedrà protagonista nei calici dei momenti più iconici che caratterizzeranno tutta la Biennale. In particolare, sarà proposto come aperitivo di benvenuto ed alle cene di gala di apertura e chiusura, ma saranno numerosi gli appuntamenti in cui le star e gli ospiti vip potranno degustare il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg nei luoghi più famosi della Mostra.

“Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg è un simbolo indiscusso di made in Italy - afferma Franco Adami, presidente del Consorzio - perché frutto dell’impegno di generazioni di viticoltori che con determinazione hanno lavorato i nostri pendii, anche i più impervi, plasmando un paesaggio di eccezionale bellezza, oggi Patrimonio Unesco, e portando in cantina la stessa passione realizzando un prodotto unico. Come un film, il Prosecco Docg è frutto di un lavoro artigianale, risultato di maestranze esperte e capaci di trasmettere con il proprio lavoro emozioni straordinarie. La collaborazione con La Biennale di Venezia ci consente di portare il nome e le bollicine di Conegliano Valdobbiadene tra i pubblici più ampi e autorevoli d’Italia e del mondo. La loro presenza in contesti culturali di tale rilievo internazionale contribuisce a consolidare un posizionamento che le nostre bollicine, prodotte su territori eroici come le Rive del Conegliano Valdobbiadene, meritano”. Nei giorni della Mostra il sostegno del Consorzio sarà ulteriormente promosso attraverso il ritorno on air della campagna pubblicitaria con protagonista l’attore italiano Giorgio Pasotti e con un’attività digitale che vedrà il coinvolgimento della community che anima i suoi profili social. “Riprese collinari” è l’idea da cui nasce l’etichetta 2024, realizzata da mimicocodesign+DeRiva, che vestirà tutte le bottiglie della Mostra. Due telecamere “umanizzate” si aggirano tra i vigneti e, come osservatori silenziosi e attenti, catturano la magia delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, e la diffondono in tutto il mondo.

