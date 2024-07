Nasce “Rete Valpantena & Friends”, per promuovere l’“altra Valpolicella” al di fuori del territorio

Unire, in modo più agevole, micro-imprese, associazioni, consorzi, comuni e soggetti simpatizzanti anche al di fuori del perimetro della Valpantena, per valorizzare e tutelare il territorio attraverso la comunicazione dell’eccellenza dei prodotti locali, l’accoglienza, la creazione di momenti di formazione e di condivisione: nasce “Rete Valpantena & Friends”, nuova associazione lanciata dal giovane network di imprese, costituito nel 2022, che promuove l’enogastronomia e il turismo dell’“altra Valpolicella”, la “valle degli dèi” che da Verona sale ai Monti Lessini, ricca di natura, storia e cultura, ma soprattutto dalla grande potenzialità enologica, che funge da divisorio tra la Valpolicella Classica e la sua area allargata. E che, a proposito, si allarga, accogliendo Frantoio Salvagno e Terre di Stelle tra i suoi sostenitori (che oggi, dai 5 fondatori, sono più che raddoppiati, essendo in 12), e vede come nuovo presidente Massimo Gianolli, ad Generalfinance e presidente de La Collina dei Ciliegi. “Il nostro impegno trae origine indubbiamente dal profondo senso di appartenenza che nutriamo per questa terra - spiega Gianolli, che raccoglie il testimone da Ettore Nicoletto, presidente uscente, che ha saputo cogliere sin dall’inizio le peculiarità e le potenzialità della Rete - un territorio che ci ha dato tanto e a cui desideriamo restituire altrettanto. Ci anima l'orgoglio di voler contribuire al suo miglioramento, guidati dalla visione di farlo risplendere come una magnifica orchestra, dove ogni componente suona all'unisono, superando sciocche invidie ed individualismi”. Un esempio concreto di “coopetition” (cooperation + competition), e di come fare squadra tra aziende, sia competitors sia appartenenti a diversi settori.

Case history di marketing territoriale destinata a fare scuola, i fondatori di Rete Valpantena, sono grandi nomi del settore vinicolo e dell’ospitalità come Bertani (Angelini Wines), La Collina dei Ciliegi e Ca' del Moro Wine Retreat, Costa Arente (Le Tenuta del Leone Alato), Società agricola Pernigo e Ripa della Volta. Da cinque “imprenditori illuminati”, in due anni, la Rete è cresciuta arrivando a quota 12: nel 2023 sono entrati come soci sostenitori anche alcuni protagonisti dell’ospitalità e del dolciario come Villa Arvedi, Villa Pellegrini, Case Vecie (Brigaldara), Villa Carrara e Infermentum e recentemente Frantoio Salvagno e Terre di Stelle.

Ad affiancare Gianolli, Igor Boccardo, ad Gruppo Leone Alato, in qualità di vice presidente, e Giovanni Mantovani, direttore della rete (e già storico dg Veronafiere, ndr), che della neonata “Rete Valpantena & Friends” sottolinea come “con questa nuova forma associativa si potrà pensare a collaborazioni più agili, anche con altre realtà e in altre aree geografiche. Potremo avere più campo d’azione, diverse possibilità di progetti e nuove partnership”. Tra i progetti della Rete ci sono anche, la mappa socio-culturale della Valpantena, in collaborazione con Salmon Magazine, che sarà presentata in autunno (in versione cartacea e digitale), per segnalere e raccontare le attività e i punti di interesse, le artigianalità e le persone illustri. Ma anche un convegno sull’importanza della gestione delle destinazioni turistiche in collaborazione con l’esperta Roberta Garibaldi, e l’annuale incontro di “Microcosmo Valpantena” al “wine2wine”, il Forum internazionale di Veronafiere dedicato al business del vino.

