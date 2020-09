La vendemmia in Europa: crescono le quantità, ma quanti problemi per Francia e Spagna

La vendemmia 2020 nella Vecchia Europa segnerà un deciso balzo in avanti, in termini quantitativi, sulla 2019: +5,9 milioni di ettolitri. Se l’Italia produrrà l’1% in meno di vino, restando comunque, con 47,2 milioni di ettolitri il primo produttore mondiale, la Francia va verso i 44,7 milioni di ettolitri (+3,1%), la Spagna si attesterà sui 43 milioni di ettolitri (+12,8%), la Germania sugli 8,7 milioni di ettolitri (+4,5%) e il Portogallo scenderà a 6,3 milioni di ettolitri (-5,7%). Così, in conferenza delle previsioni di Assoenologi, Unione Italiana Vini (Uiv) e Ismea, Ignacio Sánchez Recarte, segretario generale Ceev - Comité Européen des Entreprises Vins.

Che, però, ha anche sottolineato le difficoltà dei nostri competitor. A partire dalla Francia, dove i produttori di Champagne hanno deciso un taglio delle rese del 22% (da 102 a 80 quintali per ettaro), le richieste per la distillazione di crisi hanno riguardato ben 3,19 milioni di ettolitri, con il 60% delle richieste arrivato da Bordeaux e Languedoc, due delle Regioni enoiche più colpite dal crollo del mercato francese, dove i dazi di Trump sul vino francese e la crisi legata all’emergenza Coronavirus hanno portato ad un calo del 25% delle esportazioni nel primo semestre 2020.

In Spagna, invece, la produzione in forte ascesa porterà a prevedibili cali di prezzo, stimati, in Castilla-La Mancha nell’ordine del -25-30%, a fronte di una crescita produttiva del +15%. Per il Cava, il prezzo delle uve oscilla tra i 30 ed i 75 centesimi al chilo, tanto che la denominazione ha deciso un taglio delle rese, che passano da 120 a 100 quintali ad ettaro. Qui, la distillazione di crisi ha riguardato 2 milioni di ettolitri, ma gli stock sono ancora a livelli importanti: nelle cantine spagnole ci sono ancora 46,6 milioni di ettolitri di vini, mosti e vini non vinificati.

