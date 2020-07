La vera essenza della cucina con “Quanto basta” (su Rai1), delicata storia tra terapia e fornelli

Chef talentuoso, Arturo (Vinicio Marchioni) è finito dentro per rissa e deve scontare la pena ai servizi sociali tenendo un corso di cucina in un centro per ragazzi autistici. È qui che conosce Anna (Valeria Solarino) e Guido (Luigi Fedele), che ha la sindrome di Asperger e una grande passione per la cucina. Ed è qui che, proprio grazie alla cucina, nasce l’improbabile amicizia tra Arturo e Guido, due personaggi borderline, che li aiuterà a cambiare vita, rovesciando i rapporti tra chi ha bisogno d’aiuto e chi è in grado di aiutare. Ecco “Quanto basta”, il film del regista Francesco Falaschi, autore di corti e pellicole di successo come “Emma sono io” e “Questo mondo è per te” (Notorious Pictures, Verdeoro e Rai Cinema, Tc Filmes e Gullane, 2018), una delicata storia, tra amore, terapia e fornelli con la quale, domani, in prima serata su Rai1 (ore 21.50), “controcorrente” alla tendenza che vede gli chef sempre più superstar, la cucina si riappropria della sua vera natura, luogo di convivialità dove si sta insieme con piacere, si impara a fare squadra, e anche l’amicizia diventa un ingrediente per nutrire corpo e anima. Il set, è ancora una volta la Toscana (la Villa di Dolciano, nelle Colline di Chiusi, Siena, in Toscana), tributo del regista alle sue origini.

