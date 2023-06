La “wine experience” più bella del mondo? Il “safari” tra i vigneti del Chianti Classico, in Toscana, un tour enogastronomico con partenza da Firenze, “culla” del Rinascimento, per raggiungere il territorio del vino più bello al mondo, paesaggio-icona del Belpaese, da sempre “meta da sogno” per i viaggiatori del mondo, dipinto dai filari e costellato di antichi castelli e dimore che sono storiche cantine e wine relais di charme, oggi candidato all’Unesco, e dove, accompagnati da una guida, dopo gli occhi, si soddisfa il palato nella tappa con visita e degustazione di Chianti Classico, olio e formaggi, e pranzo a base di cucina toscana in tenute in ville storiche come Villa Le Corti dei Principe Corsini o Poggio Torselli. Parola dei “Travelers’ Choice Best of the Best” 2023, gli “Awards” di TripAdvisor alle attrazioni con il più alto numero di recensioni e opinioni positive ricevute nell’ultimo anno dalla community mondiale della piattaforma di viaggi online più grande al mondo - con 8 milioni di annunci, dei quali solo l’1% viene premiato - e tra le quali la “Chianti Wine & Food Safari” è la “Travelers’ Choice Best of the Best Wine Experiences”, la migliore esperienza di vino a livello mondiale per brindare in giro per il mondo.

