L’agricoltura sociale, strumento di cura e integrazione, ed occasione di riscatto e dignità

Tre vincitori a cui andranno 40.000 euro ciascuno, insieme a tre borse di studio per frequentare il Master di Agricoltura Sociale all’Università di Roma Tor Vergata, con altri 20.000 euro che saranno, invece, destinati a un progetto speciale di gestione e riqualificazione del verde pubblico e a cui possono prendere parte anche gli enti del Terzo Settore non agricoli, purché attivi in questo ambito. Sono 140.000 euro i fondi stanziati da Confagricoltura, Senior L’età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la Rete Fattorie Sociali, per l’edizione n. 10 di “Coltiviamo agricoltura sociale”, il concorso che premia i migliori progetti di agricoltura sociale in Italia.

Le domande dovranno essere presentate entro il 27 ottobre 2025 e possono partecipare imprese agricole, cooperative sociali, anche in associazione con altri attori del Terzo Settore, ma che prevedano, come capofila, un imprenditore agricolo oppure una cooperativa sociale che svolga attività agricole.

In un anno, quello corrente, nel quale, peraltro, si celebra l’anniversario n. 10 delle Legge quadro 141/2015 sull’agricoltura sociale, quando fu proprio la confederazione degli imprenditori agricoltori la prima ad attivarsi istituendo un premio nazionale a favore delle iniziative più meritevoli messe in campo in questo settore da parte di imprese e cooperative. Convinti del grande valore sociale ed economico del comparto, l’edizione n. 10 del bando testimonia ancora una volta tale impegno con un investimento che va oltre il sostegno economico: coltivare il sociale è da sempre una prerogativa dell’agricoltura, strumento di cura e integrazione per persone fragili, famiglie e intere comunità locali, nonché occasione di riscatto e dignità. La giuria valuterà tutti i progetti pervenuti entro la fine dell’anno e i vincitori saranno premiati con una cerimonia-evento che si terrà a Roma.

