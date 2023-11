Laura Catena: puntare sull’autenticità per conquistare la posizione numero uno al mondo

È difficile conquistare e mantenere nel tempo il primo posto, ma quando si punta su qualcosa di diverso, autentico, è più probabile vincere: ecco, in sintesi, il messaggio di Laura Catena, pronipote del fondatore della cantina di famiglia Catena Zapata, in Argentina, la “World’s Best Vineyards 2023”, oggi, dal “Wine2Wine Business Forum” n. 10, evento firmato Veronafiere.

Oggi, nel percorso al successo di questa cantina, anche i social media hanno sicuramente aiutato (l’account Instagram della cantina, @catenawines, vanta 225.000 follower, e quello di Laura Catena, @lauracatenamd, 75.700 follower).

Secondo Laura Catena, si parte sempre da un’idea, che va sviluppata, cercando di essere il più autentici possibile: che sia un momento celebrativo, che piace tanto agli utenti social, o il racconto di una storia, come quella dell’etichetta del Malbec argentino della cantina, con quattro donne raffigurate che sintetizzano la storia di questa nobile uva, o la foto di un premio, anche se non perfetta. Il consiglio, quindi, è quello di parlare di qualsiasi cosa interessi veramente a chi decide di “mostrarsi” sui social, sempre in modo unico.

Un esempio dell’autenticità della cantina è sicuramente il suo ristorante, “Angélica - Cocina Maestra”, basato sull’innovativo concetto di “wine-first”, che invita sia gli appassionati che gli esperti a riconsiderare gli abbinamenti con il vino come elemento centrale piuttosto che come complemento del cibo. Ma ancora, sorprendenti e autentiche sono le esperienze che la cantina offre ai propri visitatori, come la degustazione che abbina i vini Catena Zapata a un’eclettica selezione musicale o l’esperienza di essere “mastri miscelatori” per un giorno.

