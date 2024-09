L’autunno ispira stagionalità ed Oriente: tra i trend di Pinterest gombo, sushi e spugnole

Con l’autunno alle porte, ci si ritrova a rivoluzionare la dieta. Con il cambio di stagione, infatti, tornano in auge nuovi cibi ma, oltre all’attenzione verso le produzioni autunnali, le tendenze evidenziano anche una fortissima influenza asiatica. Un trend che non è certo un segreto considerando che, nel Belpaese, il 17% delle aperture nel mondo della ristorazione, tra ottobre 2022 e settembre 2023, sono rappresentate da ristoranti orientali e che le richieste degli italiani per questo tipo di cucina, nello stesso periodo, sono aumentate del 56%, secondo un osservatorio di TheFork e Format Research. A conferma di questo, però, arriva l’analisi diffusa da Pinterest, che rivela in anticipo quali saranno le principali tendenze food della prossima stagione. Non aumentano solo i prodotti classici, come funghi spugnole e crema di pistacchi, per aggiungere spessore e ricchezza ai piatti, ma vanno forte anche la voglia di sperimentare nuovi gusti di confetture e l’interesse per il cibo giapponese, con un aumento delle ricerche sulla piattaforma del 50%.

La ricerca con l’aumento percentuale più alto in assoluto appartiene alla categoria dei sapori di stagione, come l’“acqua di gombo” (o okra), che sale del +470%. Il gombo è una verdura di origine africana simile ad una zucchina e, tra le sue proprietà, vanta un bassissimo contenuto calorico. Al secondo posto, ecco l’interesse per la cucina del Paese del Sol Levante: con una crescita delle ricerche del +370%, troviamo “ciotola di sushi destrutturato”, probabilmente tra i piatti più popolari e conosciuti della cucina orientale. Sull’ultimo gradino del podio, invece, al +240%, a conferma dell’interesse per gli alimenti di stagione le “spugnole”, funghi europei conosciuti anche come morchelle, a pari merito con “zenzero” e la “crema di pistacchi”.

Tra i sapori giapponesi che più incuriosiscono gli utenti in vista del prossimo autunno troviamo, oltre al sushi destrutturato, il “katsu curry”, una cotoletta di maiale fritta ed accompagnata da salsa curry (+100%), il “pollo karaage” marinato e poi fritto (+80%) seguito poi dalla “ricetta Mochi facile”, per saperne di più sulla preparazione dei dolcetti rotondi e tipici giapponesi (+75%) e, infine, dalle “caramelle giapponesi” (+70%) e dal ”sushi tempura” (+70%).

Tra i prodotti stagionali più cercati c’è sicuramente il “budino di quinoa” (+140%), pianta erbacea della famiglia di spinaci e barbabietole, ricca di proteine e totalmente gluten-free, ma anche le “cloud eggs”, le uova cucinate con gli albumi sbattuti e soffiati con al centro il tuorlo morbido (+130%). A chiudere la sezione “Sapori di stagione” ci sono ancora i funghi e nello specifico i “funghi Portobello” (+80%) insieme allo “ashwagandha”, il “ginseng indiano” (+80%).

Aumenti nelle ricerche, però, possono essere osservati anche in fatto di colazione, in particolare per “confettura di prugne” al +140% e “ricetta confettura di mirtilli” al +160%, ma anche “confettura di pesca” al +120% e due ricerche dedicate ai lamponi, “ricetta confettura di lamponi neri” e “confettura di lamponi”, rispettivamente cresciute del +90% e +75%. Ma, oltre ai vari tipi di confetture, ad attirare una maggiore attenzione in vista dell’autunno c’è anche la “gelatina di latte” con un +90% di ricerche.

