Il 17% dei locali aperti in un anno è un ristorante orientale. TheFork seleziona 10 indirizzi top

Cresce la cucina orientale in Italia, sia come attività imprenditoriale che come consumatori attivi: tra ottobre 2022 e settembre 2023 tra tutti i nuovi ristoranti che hanno aperto, il 17% è un locale etnico ispirato all’Estremo Oriente, secondo l’Osservatorio di TheFork, tra le principali app di prenotazione, e Format Research, che rileva un aumento delle richieste online del 56% in un anno. Principalmente si tratta di attività che fanno piatti cinesi e giapponesi, ma non mancano indiani, vietnamiti, coreani e thailandesi. Uno dei cibi simbolo della cucina orientale, o quantomeno il più famoso, è il sushi: il piatto iconico della cultura giapponese è stato uno dei primi ad essere arrivato in Italia, creando cultori dell’alimento e la proliferazione di locali specializzati intenti a servirlo a tavola, spesso con la formula “all you can eat”. Così, in occasione della giornata mondiale del 18 giugno dedicata proprio al sushi, TheFork ha deciso di celebrarlo in tutte le sue forme e varianti, selezionando direttamente dalla classifica Top 100 in Italia del mese di giugno, realizzata in base alle recensioni degli utenti, una lista di 10 ristoranti specializzati che consigliano di provare.

Al primo posto c’è “Hoseki”, a Firenze, che segue le ricette tradizionali per garantire il massimo della tradizione giapponese. Completano il podio “AIQu” a Roma , che invece mixa elementi della cucina giapponese con quella cinese ed asiatica, e “Suki Sushi & Fusion” a Torino , che propone anche piatti speciali della cucina fusion internazionale. Quarto e quinto posto per “Haruka Sushi” a Milano , tradizione e fusion, e “Staj Noodle Bar Vomero” a Napoli, con richiami thailandesi. Seguono “Fugu”, ancora a Torino, dove lo chef è filippino d’origine ma piemontese d’adozione, “Nakai” sempre a Roma, che riporta la tradizione giapponese al centro del menù, “Fusion Sushi Lab & Lounge Bar”, l’altro di Firenze che mescola cucina orientale e tradizione napoletana, “Raquel Alma Experience” a Roma, con innesti di sapori della tradizione messicana e brasiliana e infine “Panacea Cucina Italiana” a Modugno, nel Barese, che reinterpeta il sushi con ingredienti pugliesi.

