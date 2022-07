Le bollicine del Franciacorta brindisi ufficiale degli Emmys e del Giffoni Film Festival

Nel 2021, furono “Ted Lasso”, “The Crown” e “La Regina degli Scacchi” a festeggiare agli Emmys, i premi alle migliori produzioni televisive (serie, miniserie, varietà, talk show) ed ai migliori attori organizzati dalla Television Academy, gli “Oscar della televisione”, specie oggi che i colossi dello streaming sono diventati a tutti gli effetti competitor delle grandi produzioni cinematografiche. In attesa di scoprire, tra le tantissime serie e i grandi attori che hanno animato la tv negli ultimi 12 mesi, chi la spunterà, l’edizione 2022 degli Emmys, di scena il 12 settembre a Los Angeles, riparte da una certezza: le bollicine che bagneranno ogni momento dell’evento saranno ancora quelle del Franciacorta, confermate dalla Television Academy come “Official Sparkling Wine”, brindisi per anni legato alle bollicine della griffe del Trentodoc Ferrari. A breve, l’annuncio delle nomination degli Emmys, che sarà seguito da un ricco calendario di eventi che, da fine agosto ad inizio settembre, celebreranno i nominati nelle diverse categorie, permettendo così ai personaggi dello star system internazionale di scoprire le bollicine del Franciacorta.

Ma il legame tra Franciacorta e cinema non finisce qui: oltre agli Emmy, una nuova partnership è quella con il Giffoni Film Festival, storico festival cinematografico dedicato al cinema per bambini e ragazzi, di scena dal 21 al 30 luglio, giorni in cui il Franciacorta verrà servito nella lounge del Festival e durante le cene VIP come Official Wine Partner, e ospiterà personaggi dello spettacolo italiani ed internazionali, tra cui Gary Oldman, Lunetta Savino e Micaela Ramazzotti. La partnership con un Festival dedicato al mondo dei giovani, per il Franciacorta rappresenta un’opportunità di educazione e formazione delle nuove generazioni riguardo al tema della viticoltura e della sostenibilità ambientale: saranno ben 4.500 i ragazzi e le ragazze selezionati come giurati, pronti a valutare gli oltre 100 titoli in gara e selezionare i migliori.

