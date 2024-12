Le bollicine del Franciacorta della maison Berlucchi “illuminano” Times Square a New York

Il Franciacorta della maison Berlucchi, dove le celebri bollicine lombarde sono nate, guidata dalla famiglia Ziliani, “illuminano” Times Square a New York. Nei giorni scorsi, una volta ogni ora, sul leggendario cartellone pubblicitario al 1560 di Broadway, tra la 46esima e la 47esima strada, in una delle piazze più famose e visitate del mondo, è andato in onda il filmato che ruota intorno al tema dell’idea e di uno dei suoi simboli, “la lampadina”, dedicato alla limited edition del Franciacorta Berlucchi ‘61 Extra Brut, per raccontare la creatività e l’intuito che hanno segnato una svolta nella storia di un intero territorio. Un’iniziativa che rimarca la crescente importanza del brand Berlucchi sulla scena mondiale, e che arriva sulla scia di una crescita del 60% su base annua nel mercato statunitense.

“La campagna di Times Square è più di un semplice riflettore: è una celebrazione della reputazione in ascesa del Franciacorta. Con iniziative come questa, puntiamo a diffondere l’eccellenza italiana a un pubblico sempre più ampio ed a tracciare un percorso sempre più luminoso per Berlucchi e il Franciacorta”, spiega Cristina Ziliani, vice presidente & corporate relations della cantina, che guida con i fratelli Arturo e Paolo, e creata dal padre Franco Ziliani, insieme a Guido Berlucchi.

