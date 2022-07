Le bollicine di Prosecco volano a Londra: Bottega apre un concept bar all’aeroporto di Stansted

Le bollicine venete di Bottega brindano a Londra, grazie al nuovo Bottega Prosecco Bar & Caffé nell’area partenze dell’Aeroporto di Londra Stansted, uno dei più importanti della città (con un traffico di 28 milioni di passeggeri l’anno in era pre-Covid). Ennesimo avamposto per uno dei top brand a livello mondiale nel “travel retail”, canale peraltro sempre più presidiato, tra stazioni e aeroporti del mondo, da tanti grandi brand del vino italiano come Frescobaldi, Ferrari e Zonin, per citarne alcuni tra i più celebri.

Il nuovo Prosecco Bar griffato Bottega, è gestito in sinergia con SSP UK, uno tra i principali operatori dedicati alla gestione dei punti vendita di food e bevande nel canale travel. Il format di wine bar di alta qualità, ideato da Bottega nel 2014, viene così proposto in uno dei principali scali londinesi che aggiunge un tocco dello stile veneziano e veneto grazie al Prosecco che è certamente uno dei prodotti più conosciuti del Made in Italy enogastronomico.

I viaggiatori avranno, quindi, la possibilità di degustare i vini Bottega in abbinamento con alcune specialità gastronomiche della tradizione veneta e italiana, che include una gamma di piatti da condividere: tagliere di affettati, tagliere di formaggi e tagliere di salmone scozzese (in omaggio al Regno Unito). La proposta include anche caffè, cappuccino e prodotti panificati. Prosecco Bar è un concept che ripropone la filosofia del bacaro veneziano, ovvero di un’osteria informale, dove i cibi vengono presentati sia come “cicheti”, ovvero stuzzichini da consumare al bancone, sia come piatti più strutturati da servire ai tavoli. L’abbinamento con il Prosecco, privilegiato per la sua versatilità, e con altri vini italiani chiude il cerchio.

Sandro Bottega, presidente di Bottega Spa, ha spiegato come “l’apertura di questo Prosecco Bar è un obiettivo che perseguivamo da tempo. Londra Stansted è un aeroporto che, dopo la pandemia, ha fatto registrare una crescita importante del transito passeggeri. Rappresenta inoltre una delle principali porte d’accesso alla capitale britannica da tutta l’Europa continentale. La presenza del nostro format di wine bar è inoltre di particolare interesse, in quanto nel Regno Unito il brand Bottega è riconosciuto come leader nel mercato del Prosecco e delle bollicine”.

Per Cathy Granby, Business Development Director SSP UK & Irlanda, “Bottega è un brand di grande successo, con cui collaboriamo da quattro anni. Siamo lieti di aver aperto un’altra location a Stansted. Il marchio è molto apprezzato dai passeggeri e offre una nuova esperienza premium per coloro che passano da Stansted, offrendo a ciascuno l’opportunità di regalarsi qualcosa di speciale prima del volo”. Stephen Martin, Retail Director Stansted Airport, ha aggiunto che “Londra Stansted è uno degli aeroporti in più rapida ripresa nel Regno Unito e Bottega ha aperto al momento giusto mentre entriamo nel picco estivo. Per il brand italiano rappresentiamo la seconda location in ambito aeroportuale nel Regno Unito e siamo molto orgogliosi di ospitarli! Il bar gode di una posizione privilegiata per proporre vini Dop con abbinamenti impeccabili. Esprimiamo la massima gratitudine ai team di Bottega, di SSP e dell’aeroporto che hanno creato qui a Stansted qualcosa di molto speciale”. Negli ultimi due anni l’offerta dei Prosecco Bar è stata progressivamente allargata: dal caffè ai prodotti per la colazione, dai signature cocktail, creati ad hoc da esperti bartender, ai vini ed ai liquori biologici e, più di recente, agli sparkling alcohol free, che si stanno imponendo come nuova tendenza di consumo.

