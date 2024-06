Le bollicine italiane brindano alla regata più antica: Ferrari con Luna Rossa in Coppa America

Le bollicine italiane tra le più famose del mondo e ormai sinonimo, anche, dei trionfi e delle grandi imprese sportive sia in Italia che all’estero. Parliamo di Ferrari, simbolo del Trentodoc, che è anche il “brindisi” ufficiale del campionato del mondo di Formula 1, ma anche della Juventus, come ha dimostrato l’ultimo successo dei bianconeri in Coppa Italia. L’ultima novità è la bottiglia di Ferrari Maximum Blanc de Blancs che ha battezzato il nuovo AC75 foiling con il quale Luna Rossa Prada Pirelli parteciperà alla Coppa America n. 37, che avrà inizio, a fine agosto, a Barcellona.

Una collaborazione, quella tra Ferrari Trento e Luna Rossa Prada Pirelli, iniziata la scorsa edizione di Auckland, e che si rinnova accompagnando tutti i momenti conviviali della squadra con la qualifica di “Official Supplier”. Oltre alle bollicine Trentodoc, il team avrà a disposizione altre etichette del Gruppo Lunelli: dai vini trentini, toscani e umbri di Tenute Lunelli all’acqua minerale Surgiva, ai soft drink di Tassoni, con la sua celebre cedrata.

Max Sirena, Team Director e Skipper di Luna Rossa Prada Pirelli ha dichiarato che “Ferrari Trento è un brand storico che dal 1902 celebra i momenti indimenticabili e i grandi successi del nostro Paese. Siamo quindi molto contenti di avere le bollicine Metodo Classico più premiate d’Italia nuovamente a nostro fianco”. “Siamo onorati di accompagnare ancora una volta con le bollicine Ferrari Trentodoc e con le altre creazioni del Gruppo Lunelli la magnifica avventura di Luna Rossa Prada Pirelli, un’eccellenza del nostro Paese, che ha regalato e continuerà a regalare grandi emozioni a tutti gli italiani e non solo”, ha aggiunto Matteo Lunelli, ceo Gruppo Lunelli.

