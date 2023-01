Le cantine più belle del mondo, svelate dalla “World’s Best Vineyards” 2023 in Rioja

C’è una “50 Best” anche nel vino, che ogni anno mette in fila le 50 cantine nel mondo capaci di offrire le migliori esperienze, nei territori più belli e nelle bottaia disegnate dalle più grandi archistar, tra vini eccezionali e ristoranti stellati: è la “World’s Best Vineyards”, che, nel 2022, ha premiato la monumentale e visitatissima cantina Antinori nel Chianti Classico, capolavoro architettonico firmato da Marco Casamonti per la famiglia Antinori, al primo posto nella classifica delle cantine più belle del mondo. Allargando lo sguardo alla top 100, alla posizione n. 11 si è piazzata Ferrari Trento, leader del Trentodoc, della famiglia Lunelli, seguita dalla siciliana Donnafugata, guidata da Antonio e Josè Rallo, new entry alla posizione n. 45.

Dopo i primi 50 posti Ceretto e Gaja, icone del vino piemontese, rispettivamente alla posizione n. 62 e n. 65, con le new entry di griffe come Villa Sandi, al n. 70, Tenuta Cavalier Pepe al n. 74, Marchesi di Barolo al n. 90 e Tenuta San Leonardo al n. 97.

Per sapere chi salirà sul trono, bisognerà aspettare ancora qualche mese, quando in Rioja, territorio simbolo del vino di Spagna che ospiterà l’edizione 2023 dei “World’s Best Vineyards”, verranno rivelati i voti dei 500 esperti di vino, sommelier ed esperti di viaggi, basati su criteri come la qualità dell’esperienza complessiva, l’atmosfera, la cucina, le attività, i panorami, il personale e il rapporto qualità-prezzo.

