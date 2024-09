Le Cesarine con “I Borghi più belli d’Italia” per raccontare perché l’Italia è il Belpaese

Due realtà che “custodiscono” e che promuovono le tradizioni italiane, una quelle culinarie e l’altra i territori più belli del nostro Paese, unite insieme per raccontarle: le Cesarine, la community di 1.500 cuoche e cuochi di casa nata nel 2004 a Bologna come Associazione per la Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Gastronomico Culinario Tipico d’Italia, saranno le protagoniste del “Festival Nazionale dei Borghi più belli d’Italia” 2024, l’evento annuale dedicato alla promozione della bellezza, della cultura e delle tradizioni dei Borghi che fanno parte della storica rete, a Oriolo e Rocca Imperiale, in Calabria, dal 6 all’8 settembre.

In particolare, il 7 settembre a Rocca Imperiale, le Cesarine faranno uno showcooking in cucina ne “Il Gusto del Borgo”, dove si raccontano i piatti autentici dei borghi italiani. Le protagoniste sono la Cesarina Patrizia, originaria della Romagna, che preparerà gli Strozzapreti con salsiccia di Mora Romagnola e Formaggio Stanco di Brisighella (un altro tra i Borghi più belli d’Italia) e la Cesarina Anna Maria, proveniente dalla Basilicata, che presenterà nel suo show cooking la ricetta del “Baccalà alla Meridione”, piatto tipicamente legato a tanti i borghi lucani.

Le due esibizioni in cucina rientrano tra le iniziative legate al Mib, Mercato Italiano dei Borghi, uno dei progetti più importanti dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia, dedicato alla valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità e realizzato in cooperazione istituzionale con Bmti, Borsa Merci Telematica Italiana, a partire dal 2021. Una fusione di intenti con le Cesarine e la relativa community per promuovere sempre di più due tra le maggiori attrazioni del nostro Paese: la cucina tradizionale casalinga, composta da cibo giusto e sano, e la bellezza dei nostri territori, grandi o piccoli che siano, che hanno permesso all’Italia nel corso dei decenni di ottenere l’appellativo di Belpaese e richiamare visitatori sia da tutte le sue Regioni che dall’estero.

