Le migliori carte dei vini italiane secondo i “Milano Wine Week Awards” 2023

Dagli indirizzi da sogno con vista lago, come Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo, alle mete “city cool” come Cracco in Galleria, passando per trattorie e bistrot, ma anche ristoranti etnici e pizzerie di tutte le regioni: le migliori carte dei vini italiane sono state premiate alla “Milano Wine Week Awards” 2023, il riconoscimento - edizione n. 3 - istituito dalla manifestazione meneghina con l’obiettivo di rendere omaggio ai grandi protagonisti del settore. I premi sono stati assegnati alle migliori selezioni vinicole d’Italia, sia nel settore della somministrazione, con il “Premio Carta Vini”, sia in quello della distribuzione, con il “Premio Wine Retail”, dedicato al mondo della vendita al dettaglio. Novità 2023 il premio internazionale “Best Italian Wine Selection”, dedicato ai ristoranti stranieri che offrono ai propri clienti i migliori vini italiani nelle proprie liste.

Passione, cura per i prodotti e attenzione alle varietà territoriali, ma anche per i trend emergenti sono i criteri seguiti dalla giuria, presieduta da Andrea Grignaffini, direttore della Guida Espresso Ristoranti, docente di enogastronomia, critico e gastronomo, coordinata da Irene Forni, degustatrice e giornalista enogastronomica, e composta da dieci giornalisti, critici, wine expert e wine communicator: Raffaele Cumani, Ciro Fontanesi, Giancarlo Gariglio, Andrea Gori, Lara Loreti, Antonio Paolini, Eugenia Torelli, Giovanna Romeo e Simon Staffler. Un centinaio le attività premiate nella somministrazione con il “Premio Carta Vini”, suddivise in dieci diverse categorie: ristoranti da Una, Due e Tre Stelle Michelin, ristoranti etnici e fusion, ristoranti fine dining, osterie e trattorie, bistrot, wine bar, ristoranti di hotel e pizzerie. Il “Premio Wine Retail”, dedicato al mondo della vendita al dettaglio, è stato, invece, suddiviso in quattro categorie: enoteche, distribuzione, catena di ristorazione e wine shop online. Il premio “Best Italian Wine Selection” ha visto l’attribuzione di un riconoscimento alle carte vini di ristoranti da tutto il mondo, dall’America alla Thailandia.

Assegnati, inoltre, a personaggi di spicco e realtà del settore, sei premi speciali, dal riconoscimento al Miglior Sommelier Under 30 al Premio alla Carriera “Eccellenza Italiana”: Miglior Sommelier Under 30 2023 Vendemmie a Jessica Rocchi, Miglior Sommelier dell’anno 2023 Prosecco DOC a Marco Reitano, Miglior Carta dei Vini selezione Bollicine Freccianera ad Alberto Tasinato , Annata 2.0: Un nuovo linguaggio del vino Carrefour alla Zonin 1821, Premio alla Carriera “Eccellenza Italiana” a Davide Rampello, Premio Innovazione e Contemporaneità Vendemmie a Winestore

Focus - I migliori nella “Milano Wine Week Awards” 2023

Tre Stelle

Dal Pescatore

Piazza Duomo

Da Vittorio

Villa Crespi

Due Stelle

Harry’s Piccolo

D’O

Castel Finedining Restaurant

Una Stella

Piazzetta Milù

Lux Lucis Ristorante

Villa Maiella

Cracco in Galleria

Il Gallo Cedrone

Del Cambio

Il Desco

Due Colombe

Borgo San Jacopo

MateriaPrima

Fine Dining

Focolare

Al Malò Cucina e Miscelazione

Enoteca Bruni

A_Grillo Restaurant & Wine

Umberto a Mare

Bilacus

Quellenhof Gourmetstube 1897

Senso Lake Garda by Alfio Ghezzi

Ristorante del Lago

Blend 4

Osteria-Trattoria

Trattoria di Coronate

Trattoria Visconti

Lo Stuzzichino

Abraxas Osteria

Ristorante Consorzio

Trattoria Falconi

Trattoria Serenella Le Tre Lasagne

Trattoria di Campagna

La Sala del Vino

Cantina Piemontese

Bistrot

Enoteca Malandrina

La Piola

El Molin Bistrot

Est Enoteca sociale

Luciano Cucina Italiana

Blow Up Enoteca e Cafè Bistrot

Ristorante Caffè dell’Oro

Fabbrica Enoteca Ristorante

#Permeeguale by Food Fight Club

Dal Zovo Cantina & Bistrot

Wine Bar

Enoteca Baldi

Taverna del Gusto

Wine Bar Trimani

Viniamo Enolab Foligno

Di Sotto Wine Bar

Enoteca Assetati

Flor

Brylla

Enoteca Quattroruote

Antico Caffè

Ristorante Hotel

Hotel Plan De Gralba

Borgo Antico Villa Quaranta

Fiocco di Neve Relais & Spa

Aldente Restaurant

Saint Hubertus Resort

Resort Nando Al Pallone

Cyprianerhof Dolomit Resort

Le Jardin De Russie presso Hotel De Russie

Therasia Resort Sea & Spa

Relais & Châteaux Castel Fragsburg

Pizzerie

La Piedigrotta Varese

Trapizzino

Quattro Gatti

Bolle Pizzeria in Cantina

Il Corso Bolzano - Pizzeria Contemporanea

Da Ezio

Vico Pizza & Wine

Pizzeria Galileo Galilei

S’Osteria 38

Etnici-Fusion

Ba Restaurant

Nobu

Moi Omakase

Premi “Wine Retail”

Enoteca - Peck

Distribuzione - Pellegrini Spa

Wine Shop online - Vino.com

Catena di ristorazione - Eataly Smeraldo

Premio “Best Italian Wine Selection”

Rpm Restaurant - Las Vegas, Usa

Enoteca Riviera - Zurigo, Svizzera

Il Fiorino - New York, Usa

Divino - Bangkok, Thailandia

8 ½ Otto e Mezzo Bombana - Hong Kong

Park Chinois - Londra, Inghilterra

Vineria del Ponte - Lubiana, Slovenia

Hay Wines - Londra, Inghilterra

Premi Speciali

Miglior Sommelier Under 30 2023 Vendemmie - Jessica Rocchi

Miglior Sommelier dell’anno 2023 Prosecco DOC - Marco Rettano

Miglior Carta dei Vini selezione Bollicine Freccianera - Alberto Tasinato

Annata 2.0: Un nuovo linguaggio del vino Carrefour - Zonin 1821

Premio alla Carriera “Eccellenza Italiana”- Davide Rampello

Premio Innovazione e Contemporaneità Vendemmie - Winestore

