Le migliori tavole a Roma, Milano e Torino? Svelate da “La Pecora Nera”, uniche guide con blockchain

Le migliori tavole di Roma, Milano e Torino? Rispettivamente, Il Pagliaccio, La Trota e Pipero nella Capitale, Seta, Bu:r ed Enrico Bartolini-Mudec nella città meneghina e Condividere, Del Cambio e Opera nella “città-salotto” d’Italia. A svelarle, le guide de “La Pecora Nera” 2024, uniche al mondo con certificazione in blockchain realizzate dalla casa editrice indipendente, e che vogliono garantire l’assenza di conflitti di interesse nelle loro opinioni enogastronomiche, lasciando che, in tutti i locali censiti, gli ispettori paghino il conto come clienti qualsiasi e rendendo questi dati facilmente reperibili: scontrini e foto delle visite sono infatti visualizzabili inquadrando il codice Qr su ogni guida o scaricando l’app Buon APPetito.

Sono 678 i locali a Roma con quasi 100 novità, 330 con 50 novità a Torino e a Milano 360 con oltre 50 novità. Le guide valutano ristoranti, trattorie ed etnici su una scala da 1 a 10 (da 1 a 5 per pizzerie e pause golose) e, anche quest’anno, indicano i ristoranti partners della Fondazione Campagna Amica, che si impongono per la qualità della loro proposta incentrata sulla valorizzazione degli ingredienti del territorio e sulla filiera corta.

Accanto ai riconoscimenti alle migliori tavole assegnati con High Quality Food, i premi alla migliore “Selezione di Amari” di Roma, a Da Michele, Il Marchese e Osteria, al migliore “Bere miscelato”, ad Affini, D.One e Smile Tree di Torino, e a Mag cafè, Rita, The Botanical Club di Milano.

Ma le guide de “La Pecora Nera ”2024 segnalano anche i ristoranti che più valorizzano l’olio extravergine di oliva a tavola che saranno premiati ad “Evoluzione”, evento organizzato con Oleonauta per sensibilizzare e formare gli operatori horeca sull’utilizzo dell’olio evo di qualità, a Roma (Museo Maxxi, 29 gennaio).

