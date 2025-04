Le pizze preferite dagli italiani? Quelle tradizionali (65%). Margherita e Capricciosa in testa

Con il classico non si sbaglia mai: il 65% degli italiani preferisce le pizze tradizionali, come la Margherita o la Capricciosa, mentre il 35% opta per varianti gourmet con abbinamenti creativi. Lo dice un sondaggio di TheFork, la principale piattaforma (by TripAdvisor) per la prenotazione online di ristoranti, in occasione del Campionato Mondiale della Pizza 2025 (Parma , 8-10 aprile).

La pizza tradizionale si conferma dunque la scelta prediletta dalla maggioranza degli italiani. Tuttavia, una percentuale significativa mostra un crescente interesse per le proposte gourmet, segno della varietà dell'offerta e della curiosità culinaria dei consumatori. Ad oggi, le pizzerie che si definiscono gourmet rappresentano circa l’8% del totale delle pizzerie presenti su TheFork, vale a dire quasi 250 sulle oltre 3.000 disponibili sulla piattaforma. Questo interesse per le varianti più ricercate si riflette anche nei dati sulle prenotazioni, che evidenziano un vero e proprio boom del settore. Le pizzerie, in generale, stanno vivendo un periodo di forte espansione: nel 2024, il numero di prenotazioni delle pizzerie è cresciuto di oltre il 50%, un trend che si conferma nei primi 2 mesi del 2025. All'interno di questo scenario positivo, le pizzerie gourmet si distinguono con una crescita ancora più decisa sul lungo periodo, registrando un incremento di oltre il 70% rispetto al 2023. Questo trend conferma non solo la centralità della pizza nella cultura gastronomica italiana, ma anche la crescente attenzione dei consumatori verso proposte innovative e di alta qualità, capaci di coniugare tradizione e creatività.

In base alla classifica dinamica dei migliori ristoranti presenti su TheFork nel 2024 e a inizio 2025 la classifica delle 9 pizzerie d’Italia vede al primo posto PizzAut (a Monza e Cassina de’ Pecchi), i’Qortile (Firenze), Taberna (Castelnuovo Magra, La Spezia), Aria Pizza Ad Libitum (Pisa), Caddìa Condivisioni Culinarie (Palermo), Proxima Franco Pepe (Lavello, Potenza), La Taverna dell’Artista (Montelupone, Macerata), Giù al Mulino (Pontecagnano Faiano, Salerno).

