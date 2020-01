Le regine del Capodanno? Le “tante” bollicine italiane, secondo i followers di WineNews

Che sia stato in casa o in piazza, in montagna o al mare, ciò che è sicuro è che il brindisi al nuovo anno di questo Capodanno è stato, quasi all’unanimità, all’insegna del made in Italy: è il risultato inequivocabile dei sondaggi social firmati WineNews, lanciati il 30 dicembre sul profilo Facebook, il più popolare dei social network, dove i “like” sono ormai tantissimi (quasi 50.000 ...), e Instagram, dove i followers sono quasi 7.000. Così, la community social di WineNews ha risposto a decine di centinaia, sottolineando il valore simbolico delle bollicine stappate alla mezzanotte del 31 dicembre 2019, da sempre regine dei festeggiamenti del nuovo anno.

Nuovo anno che, evidentemente per i wine lovers italiani è tutto dedicato alle eccellenze sparkling del Belpaese, dal Trentodoc al Prosecco Doc, dall’Alta Langa al Franciacorta, dall’Asti al Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, alle tante declinazioni autoctone italiane, contro cui il celebre francese Champagne non ha speranze: ben il 92,8% delle preferenze su Facebook è andato, senza dubbi, agli spumanti italiani, contro il 7,2% che ha optato per le bollicine d’Oltralpe; su Instagram, il divario è stato leggermente minore: il 67% dei nostri followers ha scelto l’italianità, contro il 33% che ha preferito lo Champagne.

