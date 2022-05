Le sfide future dei vigneti di montagna e di forte pendenza di scena nel Douro

Mantenere la sostenibilità e il paesaggio nei vigneti in forte pendenza; vigneti di montagna e di forte pendenza: pratiche agronomiche attraverso le nuove tecnologie; fattori di qualità per i “vini”; i vigneti di montagna e di forte pendenza: persone, storia, economia e cultura: ecco le quattro sessioni che animeranno il “Congresso Internazionale sulla Viticoltura di Montagna e a forte pendenza” n. 7, con esperti, docenti e viticoltori eroici provenienti da 11 Paesi diversi (per l’Italia il Cervim - Centro di Ricerca, Studi e Valorizzazione per la Viticoltura di Montagna, in Forte Pendenza e delle Piccole Isole), riuniti a Vila Real, nel Nord del Portogallo e nel cuore del Douro, territorio tra i più antichi del vino europeo, che WineNews ha raccontato qualche tempo fa (qui).

