Le Tenute del Leone Alato continuano ad espandersi con l’acquisto di Vigneti Fassone

Continua il progetto di espansione de Le Tenute del Leone Alato, il polo vitivinicolo controllato da Leone Alato, la holding agroalimentare del Gruppo Generali, che racchiude aziende radicate in regioni dall’alta vocazione vitivinicola, e quindi Piemonte (Bricco dei Guazzi), Veneto (Costa Arènte, Tenuta Sant’Anna, V8+), Friuli (Torre Rosazza) e Toscana (Duemani), con 40 vitigni tra autoctoni e internazionali su 710 ettari di vigneti, da cui prendono vita 65 vini, di cui 56 Dop, per 5 milioni di bottiglie prodotte ogni anno.

Una realtà importante che adesso annuncia l’acquisto di nuovi vigneti in Piemonte, nella zona dei Colli Tortonesi, in provincia di Alessandria. Nei giorni scorsi è infatti stato formalizzato l’acquisto di Vigneti Fassone, realtà enologica specializzata nella produzione di Timorasso e Barbera. L’arrivo dei nuovi ettari darà così respiro più ampio ai possedimenti già situati nella regione, quelli di Bricco dei Guazzi, consolidando ulteriormente il ruolo della storica cantina acquistata dal Gruppo nel 1978.

Igor Boccardo, ad Leone Alato, spiega che “questa acquisizione consolida la nostra presenza in Piemonte. L’investimento in ettari di alta qualità, come quelli di Vigneti Fassone nei Colli Tortonesi, riflette la strategia del Gruppo Leone Alato che ha l’obiettivo di aumentare il valore delle vendite attraverso un percorso di premiumizzazione, potendo contare su aziende agricole identitarie nelle regioni a più alta vocazione vitivinicola”.

