La passione per il vino… Tra le grandi passioni di Bruno Vespa c’è il vino. Nel 2009 il giornalista acquistò la masseria “Li Reni” a Manduria in provincia di Taranto per poi dare il via a una produzione di vini a suo nome, che oggi esporta in tutta Europa. “La ‘Vespa vignaioli’ è nata circa dieci anni fa ma ho sempre avuto grande interesse per il vino. Poi quando è stato possibile ho acquistato in Puglia una piccola masseria, che mia moglie ha ristrutturato con amore. Sono trentuno ettari di terreno dove produciamo il Primitivo, il Fiano e il Negroamaro”, racconto anni fa a Tv Sorrisi e Canzoni. “In questi dieci anni la nostra cantina è diventata un piccolo punto di riferimento per il settore enogastronomico ed enoturistico grazie alla qualità dei nostri vini e ai sapori autentici del territorio pugliese. Ogni bottiglia che abbiamo selezionato racconta una storia, un viaggio attraverso le vigne della Puglia”, dichiarò a WineNews.

