L’energia della danza dei Les Twins nell’incontro con il Cognac di Hennessy

Se Dom Pérignon, uno dei brand più iconici dello Champagne, ha deciso di farsi raccontare dalla regina del pop, Lady Gaga, Hennessy, altro fiore all’occhiello del gruppo Lvmh, e simbolo del Cognac nel mondo, ha scelto la danza di Les Twins, nome d’arte dei gemelli Laurent e Larry Bourgeois, che, da Sarcelles, alla periferia di Parigi, hanno conquistato il mondo al ritmo dell’hip hop, ballando nei videoclip e nelle tournée dei più grandi artisti del genere, da Missy Elliott a Beyoncé.

Un successo nato su YouTube, e deflagrato negli Stati Uniti, fino a diventare esempi e simboli di emancipazione per migliaia di ragazzi delle Banlieu, che li ha prima avvicinati alla moda, grazie allo stilista francese Jean-Paul Gaultier, quindi al mondo degli spirits, con Hennessy. In un incontro che si è tradotto nella limited edition “Hennessy Very Special”, che in etichetta porta l’energia ed i colori del video clip interpretato dai Les Twins dopo una lunga visita tra alambicchi e botti a Château de Bagnolet, un pezzo di storia di Francia.

E, tra un passo e l’altro, sono nati anche due cocktail, dedicati ai due gemelli e intitolati ai loro nomi d’arte, il “Ca Blaze” e il “Lil Beast”, preparati, in un altro videoclip, ovviamente ballando, sempre dai “Les Twins”.

https://www.youtube.com/watch?v=LzSx5WOnjvQ

