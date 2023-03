L’export del vino italiano nel 2022 verso il record. L’analisi by Edoardo Freddi International

Che l’export del vino italiano nel 2022 abbia tenuto nonostante caro energia e guerra è un dato acclarato, e domani i numeri ufficiali sull’intero anno da poco concluso diranno se il record i valore sarà di poco sotto o di poco sopra gli 8 miliardi di euro. Un dato importante anche se, sottolineano in molti, da analizzare bene, perchè se i valori sono in rialzo è più per la spinta inflattiva che per una reale crescita sui mercati, visto che le quantità, almeno nei primi 11 mesi 2022, sono state più o meno le stesse del 2021.

In ogni caso, il trend è positivo, ed a confermarlo arriva anche l’analisi by Edoardo Freddi International, azienda di export management che ha chiuso il 2022 con 80 milioni di euro di fatturato, per il gestito nelle aziende rappresentate, in crescita del 30% sull’anno precedente, con 33 milioni di bottiglie commercializzate e 43 cantine in partnership, con nomi come San Leonardo, Marchesi di Barolo, San Michele Appiano, Tunella, Montevetrano, Capichera, Codice Citra, Broglia e Michele Satta. “Nonostante il perdurare della guerra ed i rincari stellari delle materie prime (specie il vetro), dei trasporti (specie intercontinentali) e delle bollette energetiche, l’export di vini italiani tiene. Scendono i volumi specie in Gdo, ma salgono sensibilmente i valori dell’export, trainato dai fine-wine specie nella ristorazione. Amarone, Barolo e Chianti Classico sono i “re di cuori” delle bottiglie premium, specie in Usa e Cina; ma si assiste anche ad una rinnovata domanda di Prosecco (il “principe” delle bollicine)”, sottolinea l’Osservatorio Edoardo Freddi International, sui trend dell’export di vini italiani nel mondo negli anni 2020/2022, guardando già alla prime proiezioni 2023 (analisi su dati Istat e Nielsen).

Guardando ai mercati, gli Usa, secondo il peculiare spaccato dell’Osservatorio Edoardo Freddi International, rappresentano il 15% del totale export a valore, a +11% sul 2021, davanti alla Germania, che vale il 14% (e fa +17%), e alla Svizzera, con il 10% del totale (+1% sul 2021). A seguire vengono Canada (9% del totale, in crescita in valore del 22%), il Regno Unito (8% del totale, a +7%), e la Cina (7% del totale, a +60%). Ancora, secondo il campione osservato da Edoardo Freddi, Veneto, Piemonte e Trentino solo le Regioni top per l’export, davanti a Toscana, Abruzzo, Campania, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Sardegna.

Focus - Le curiosità dell’Osservatorio Edoardo Freddi International (dati export a valore, 1 gennaio/31 dicembre 2022)

Vini maggiormente esportati in Usa nel 2022 sul 2021

1) Falanghina, +33%

2) Pinot Grigio, +27%

3) Prosecco, +25%

4) Amarone della Valpolicella, +44%

5) Gavi, +58%

Vini maggiormente esportati in Germania nel 2022 sul 2021

1) Lugana, +12%

2) Sauvignon, +5%

3) Amarone della Valpolicella, +63%

4) Chardonnay, +2%

5) Pinot Bianco, con un calo del -7%

Vini maggiormente esportati in Svizzera nel 2022 sul 2021

1) Moscato d’Asti, -4%

2) Amarone della Valpolicella, +11%

3) Valtellina Superiore, +18%

4) Chianti Classico, +9%

Vini maggiormente esportati in Canada nel 2022 sul 2021

1) Chardonnay, +24%

2) Montepulciano d’Abruzzo, +28%

3) Pinot Grigio, +52%

4) Trebbiano, +16%

Vini maggiormente esportati in UK nel 2022 sul 2021

1) Prosecco, +13%

2) Gavi, +4%

3) Barolo, +8%

4) Falanghina, +5%

Vini maggiormente esportati in Cina nel 2022 sul 2021

1) Barolo, +11%

2) Amarone della Valpolicella, +14%

3) Moscato d’Asti, +4%

4) Brunello di Montalcino, +8%

Classifica dei vini maggiormente esportati in generale nel 2022 sul 2021

1) Chardonnay, +5%

2) Barolo, +9%

3) Pinot Grigio, +13%

4) Prosecco, +20%

5) Chianti Classico, +7%

6) Montepulciano d’Abruzzo, +12%

7) Amarone della Valpolicella, +23%

8) Falanghina, +16%

9) Moscato d’Asti, +5%

10) Gavi, +18%

Focus - La Top 10 delle Regioni d’Italia secondo l’Osservatorio Edoardo Freddi International

1) Il Veneto, che da solo rappresenta più di un 1/3 un terzo di tutto l’export di vino italiano, continua ad aumentare la sua quota di mercato con Prosecco e Pinot Grigio delle Venezie che sono fra le prime quattro denominazioni di origine più vendute al mondo: e hanno quote di mercato incredibili specie in Usa e Uk. In termini di qualità e alto posizionamento invece, l’Amarone della Valpolicella e il Ripasso continuano ad aumentare vendite e prestigio, con Germania e Usa al top.

2) Il Piemonte, che da solo “pesa” oltre 1/6 un sesto di tutto l’export di vino italiano, è la regione al top di vendita del vino di qualità in Italia: con il Barolo che è uno dei vini più ricercati e pagati al mondo, ed il Barbaresco che arriva subito dopo. A distanza abbiamo poi Dolcetto e Barbera. Ovviamente in termini di volumi di vendita primeggiano il Moscato d’Asti e l’Asti, fra i vini italiani più acquistati al mondo.

3) Il Trentino Alto Adige guadagna una posizione rispetto allo scorso anno: era quarto nel 2021. Noto per l’alta qualità dei suoi vini bianchi, fra cui il Gewurtzraminer, Pinot Bianco e Grigio, Muller Thurgau, il Trentino AA è celebre anche per i suoi spumanti, fra cui troneggia il Trento Doc: ossia uno dei migliori spumanti italiani. Da non dimenticare i rossi leggiadri della regione quali Schiava e Lagrein.

4) La Toscana, anche se perde il podio rispetto allo scorso anno (era terza nel 2021), è la regione italiana più nota al mondo per i suoi vini rossi (circa il 90% della produzione regionale). Protagonisti di tale boom sono il Brunello di Montalcino ed il Chianti, che da solo rappresenta la metà del volume imbottigliato; seguito poi dal Chianti Classico. Il Sangiovese è il vitigno alla base di tutti questi vini. Da non dimenticare la costa toscana coi grandi vini della Doc Bolgheri.

5) L’Abruzzo guadagna ben 2 posizioni rispetto allo scorso anno (era settimo nel 2021) è famosa per il rosso Montepulciano. Ma, negli ultimi anni, è anche Pecorino e Passerina: vini bianchi di carattere. Si assiste e in specie con questi ultimi un fenomeno di premiumizzazione dei prodotti.

6) La Campania guadagna addirittura 4 posizioni (era al decimo posto nel 2021): i vini campani aumentano costantemente la loro quota di export negli ultimi anni e si pongono come i futuri protagonisti del Sud Italia, insieme a Puglia e Sicilia. Aglianico, e specie come Taurasi, ma anche Fiano e Falanghina, e non meno il Greco di Tufo si trovano sempre più presenti in tutto il mondo.

7) In Lombardia (che perde una posizione rispetto al 2021) spiccano i vini del lago, quale la Lugana, le cui vendite sono al top delle performance di crescita fra i vini italiani, e che si trovano specie in Usa e Giappone. Ovviamente altrettanto importanti sono i vini della Valtellina come lo Sforzato o quelli meno conosciuti dell’Oltrepò Pavese.

8) Friuli Venezia Giulia: la regina dei vini italiani di qualità col Friulano, il Sauvignon, lo Chardonnay. Importante anche per i vini prodotti in maggior scala, quale Prosecco e Pinot Grigio.

9) La Puglia è stata la rockstar della crescita come vendita vini all’estero degli ultimi anni: il Primitivo di Manduria e l’Appassimento, ossia vini rossi di grande corpo e ampiezza, hanno conquistato i mercati asiatici subito dopo quelli Europei. Anche il Negroamaro continua ad aumentare le vendite all’estero.

10) Sicilia: i vini dell’Etna sono stati una delle più rilevanti novità per i vini pregiati degli ultimi 8-9 anni. Ed hanno dunque occupato le prime posizioni nei mercati di riferimento del vino italiano. Ovviamente Nero d’Avola e Grillo, ossia le Doc Sicilia più prodotte e conosciute, hanno invece continuato la loro diffusione in tutto il mondo.

Copyright © 2000/2023