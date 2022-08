Liberty Wines sponsor del Soho FC, la squadra LGBTQ+ fondata a Londra nel 2013

Il calcio è lo sport più popolare e seguito al mondo. È per sua natura inclusivo, per quanto certi atteggiamenti, che sfociano talvolta nel razzismo più becero, possano far credere il contrario. Proprio nel segno dell’inclusività, a Londra, nel 2013, è nato il Soho FC, la squadra LGBTQ+ fondata con la convinzione che il calcio debba essere aperto e accessibile a tutti, indipendentemente dalla sessualità, dal genere, da eventuali disabilità o dall’età. Gioca nella London Unity League, campionato dilettantistico della capitale Uk, e da questa stagione ha un nuovo sponsor sulle sue maglie: Liberty Wines, distributore che Oltremanica commercializza decine di etichette del Belpaese, comprese griffe come Allegrini, Donnafugata, Bellavista, Biondi-Santi, Ca’ Marcanda, Costanti, Fèlsina, Farnese Vini, Fontodi, Massolino e tante altre.

Il merito di questa partnership, che contiene un bellissimo e positivo messaggio di inclusione, è di Mark Taylor, uno dei Customer Services Supervisors di Liberty Wines che, da qualche anno, gioca proprio nel Soho FC, che definisce “uno spazio sicuro in cui la comunità LGBTQI+ può giocare a calcio. Non è esclusivo di chi che si identifica come omosessuale, anzi, abbiamo tra di noi certo numero di giocatori etero. L’aspetto fondamentale è quello dell’accettazione e della restituzione. La maggior parte dei nostri giocatori etero partecipa al Gay Pride e ad altri eventi durante tutto l’anno, sono orgogliosi di dare voce alla nostra comunità”.

Copyright © 2000/2022