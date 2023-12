Limited edition di 300 bottiglie per la ricerca: è “Santalucia 2022”, progetto charity di Maculan

Sono 300 le bottiglie, uniche e numerate, provenienti da una delle migliori barrique della cantina Maculan, griffe di riferimento del Veneto, a costituire il cuore del progetto charity “Santalucia 2022”, che, da 14 anni, sostiene la ricerca scientifica contro le malattie oculari rare: il ricavato della vendita sarà devoluto alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus. “Ogni anno ospitiamo in azienda un panel composto da giornalisti di settore, degustatori professionisti, rappresentanti delle istituzioni e imprenditori - spiega Fausto Maculan, a capo della cantina - e li coinvolgiamo in una degustazione alla cieca con sei delle nostre migliori barrique. Ad ottobre la giuria ha selezionato il Merlot di Monte Rosso, che è diventato così “Santalucia 2022”. La confezione artistica e l’etichetta di quest’anno portano la firma di Jessica Frazza, artista e artigiana appartenente all’Associazione Artismo, composta da artisti autistici e neurodivergenti impegnati nello sviluppo del proprio stile personale attraverso un percorso teorico e pratico di grafica d’arte, tecniche incisorie, pittoriche e scultoree. Alla collezione ufficiale si aggiungono 10 confezioni uniche ed esclusive rivolte ai sostenitori più generosi, realizzate da altri artisti e artigiani di Artismo.

Il ricavato sosterrà la ricerca contro malattie oculari rare e permetterà di fornire assistenza ai pazienti: nello specifico i ricercatori approfondiranno l’EEC Syndrome - patologia sistemica che causa gravissime lesioni oculari, oggi studiate anche attraverso l’analisi delle mutazioni genetiche dei diversi portatori - l’Aniridia, malattia genetica che colpisce in età infantile, e patologie come la Sindrome di Lyell. Una parte dei fondi consentirà di offrire ai pazienti visite oculistiche gratuite, sostenere i costi di trasporto e di accesso alla struttura e, in generale, garantire la miglior assistenza possibile nella lotta contro le malattie rare.

Le bottiglie sono disponibili su ordinazione, a fronte di una donazione minima di 100 euro, all’azienda Maculan o contattando la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus (info@fbov.it - tel. 041/9656440-6442).

