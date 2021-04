Il #Moscadello è il vino storico di #Montalcino ed è una prelibatezza per tutti gli appassionati. “Aspettando Linea Verde” l’anteprima della storica trasmissione Linea Verde - RaiUno, con Beppe Convertini è andata alla scoperta del “divin Moscadelletto di Montalcino” con il direttore di WineNews Alessando Regoli. Un vino soave che si abbina con formaggi e i dolci della tradizione toscana, una delizia per il palato che affascinava le dame di Parigi e che era particolarmente apprezzato anche a Londra. Ma non solo, basti pensare che un grande poeta come Ugo Foscolo se lo faceva inviare a Firenze per abbinarlo al panforte senese. Al minuto 9.50 del video si parla del Moscadello di Montalcino con tante belle immagini dedicate a Montalcino, ai suoi panorami e ai suoi vigneti. La trasmissione è stata vista da oltre 3 milioni di telespettatori

