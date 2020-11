L’Italia batte la Francia nel “mondiale degli spumanti”, con il Trentodoc superstar

Italia batte Francia, in tema di bollicine, con il Trentodoc superstar: è il verdetto del “The Champagne & Sparkling Wine World Championships 2020”, il più autorevole concorso al mondo sugli spumanti, creato da Tom Stevenson. In attesa dei premi speciali (The Best in Class, National Champions e World Champions by Style, che saranno svelati tra il 7 e l’11 dicembre), il “medagliere” vede, per la prima volta, un pareggio sugli ori, 47 a 47 (su un totale di 128), ma con il Belpaese che surclassa i francesi sul fronte degli argenti, 111 a 42 (su 237 nel complesso). Con il contributo fondamentale delle “bollicine di montagna” trentine, che portano alla causa italiana ben 52 medaglie, di cui 20 d’oro. Un lavoro di squadra dove brilla la stella di Ferrari, leader della spumantistica trentina, che porta a casa 9 medaglie d’oro e 5 d’argento, e seconda assoluta a livello mondiale, dietro la francese Louis Roederer, che ha raccolto 11 ori.

“Il concorso Champagne & Sparkling Wine World Championship e Tom Stevenson sono un punto di riferimento per la spumantistica mondiale e un riconoscimento di questo tipo rappresenta per tutto il nostro comparto motivo di grande soddisfazione e orgoglio ed un ulteriore stimolo per i nostri associati alla ricerca del continuo miglioramento qualitativo. La crescente reputazione di Trentodoc nel panorama italiano e internazionale della spumantistica è un importante valore per tutto il territorio trentino” commenta Enrico Zanoni, presidente Istituto Trentodoc.

“Il Trentodoc non delude mai. È senza dubbio tra le tre migliori regioni al mondo nella produzione di spumante”, dichiara Tom Stevenson, secondo il quale l’altitudine e la montagna rappresentano per Trentodoc una grande risorsa in cui il 70% del territorio trentino è posto sopra i 1.000 metri sul livello del mare, il 20% sopra i 2.000 e sono 94 le vette che superano i 3.000 metri. I territori dedicati alla vigna, che, in alcuni casi sorgono a 900 metri di quota, sono fazzoletti di terra rubati alla montagna, dove la proprietà media è molto frammentata e il costo del lavoro è elevato.

Un risultato lusinghiero, dunque, per il Trentodoc, ma per tutta la spumantistica italiana (con tante medaglie anche dalla Franciacorta e dall’“universo Prosecco”, in particolare dalle Colline del Conegliano e Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg patrimonio Unesco, ma con digressioni anche nella Doc e nella Docg di Asolo, senza dimenticare Asti, il mondo Lambrusco, e anche “outsider” come la Sicilia, ndr), in un’edizione da record, spiegano gli organizzatori, con 1.073 vini nel Concorso da 30 Paesi, tanti come non mai in 5 anni. Con l’Italia al vertice assoluto.

Focus - Tutte le medaglie d’oro dell’Italia nella The Champagne & Sparkling Wine World Championships 2020

Altemasi

Altemasi 2016 Millesimato (Magnum) Trentodoc

Andreola

Andreola 2019 Dirupo Brut Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore

Bellavista

Bellavista NV Grande Cuvée Alma Brut Franciacorta Docg

Bellussi

Bellussi NV Extra Dry Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore

Bolognani

Bolognani 2014 Pernilo Trentodoc

Borgo dei Posseri

Borgo Dei Posseri 2016 Tananai Trentodoc

Bortolin Angelo

Bortolin Angelo 2019 Extra Dry Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore

Bottega

Bottega NV Bottega Gold Prosecco Doc

Ca’ del Bosco

Ca’ del Bosco 2015 Vintage Collection Satèn (Magnum) Franciacorta Docg

Ca’ del Bosco 2015 Vintage Collection Satèn Franciacorta Docg

Cantina di Santa Croce

Cantina di Santa Croce 2019 Tradizione Salamino di Santa Croce Doc

Cantina Zucchi

Cantina Zucchi 2019 Etichetta Bianca Lambrusco di Sorbara Dop

Cuvage

Cuvage Asti NV Acquesi Asti Docg

Cuvage Asti NV Acquesi (Magnum) Asti Docg

Cuvage 2014 Asti Dolce Asti Docg

Ferrari

Ferrari NV Brut (Magnum) Trentodoc

Ferrari 2006 Giulio Ferrari Riserva del Fondatore (Magnum) Trentodoc

Ferrari NV Maximum Blanc de Blancs Trentodoc

Ferrari 2010 Perlé Bianco Riserva (Magnum) Trentodoc

Ferrari 2011 Perlé Nero Riserva Trentodoc

Ferrari 2011 Perlé Nero Riserva (Magnum) Trentodoc

Ferrari 2013 Perlé (Magnum) Trentodoc

Ferrari 2010 Riserva Lunelli Trentodoc

Ferrari 2010 Riserva Lunelli (Magnum) Trentodoc

Follador

Follador 2019 Extra Dry Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore

Fratelli Berlucchi

Fratelli Berlucchi 2014 Freccianera Brut (Magnum) Franciacorta Docg

Fratelli Berlucchi 2014 Freccianera Rosa (Magnum) Franciacorta Docg

Fratelli Berlucchi 2014 Freccianera Satèn (Magnum) Franciacorta Docg

G. Milazzo

Azienda Agricola G. Milazzo 2011 Federico II (Magnum)

Azienda Agricola G. Milazzo NV Milazzo Nature-V2

Lantieri de Paratico

Lantieri de Paratico 2015 Arcadia Franciacorta Docg

Lantieri de Paratico NV Cuvée Brut Franciacorta Docg

Lantieri de Paratico NV Cuvée Brut (Magnum) Franciacorta Docg

Lantieri de Paratico NV Extra Brut Franciacorta Docg

Letrari

Letrari 2011 Brut Riserva (Magnum) Trentodoc

Maso Martis

Maso Martis 2014 Brut Riserva (Magnum) Trentodoc

Maso Martis 2008 Madame Martis Brut Riserva (Magnum) Trentodoc

Nino Franco

Nino Franco 2018 Nodi Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore

Paltrinieri

Paltrinieri 2019 Leclisse Lambrusco di Sorbara Doc

Romantica

Romantica NV Rosé Franciacorta Docg

Rotari

Rotari 2013 Alperegis Rosé (Magnum) Trentodoc

Rotari 2015 Alperegis Rosé Trentodoc

Rotari 2014 Gran Rosé Trentodoc

Tenuta Amadio

Tenuta Amadio 2019 Dry Millesimato Asolo Docg Prosecco Superiore

Turra

Turra NV Brut (Magnum) Franciacorta Docg

Villa Corniole

Villa Corniole 2016 Salísa Brut Trentodoc

Villa Corniole 2015 Salísa Zero Trentodoc

