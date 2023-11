L’Italia, con Antinori, mette la sua prima firma nella “Top 10” 2023 by “Wine Spectator”

L’Italia mette la prima firma nella “Top 10” 2023 by “Wine Spectator”, grazie al suo brand più prestigioso: il Chianti Classico Marchese Antinori Riserva 2020 si posiziona al n. 7 della classifica più influente del vino mondiale, davanti ad un altro nome di primo piano, questa volta dalla Francia, ovvero il Pauillac 2020 di Château Pichon Baron, al n. 8. Vini che si aggiungono, dunque, alle posizioni n. 9 e n. 10 svelate ieri, ovvero il Pinot Noir Willamette Valley 2021 di Résonance, dall’Oregon, ed il Sauvignon Blanc Marlborough 2022 di Greywacke. Una conferma, per la Marchesi Antinori, la famiglia per eccellenza del vino italiano, che, nell’edizione 2022 della classifica di “Wine Spectator”, aveva posizionato al n. 5 il gioiello Tignanello, e che, tra le altre presenze in classifica, aveva visto il Solaia 1997 al n. 1 assoluto, nel 2000. Uno dei soli quattro vini italiani ad esserci riuscito, fino ad oggi, insieme al Sassicaia 2015 della Tenuta San Guido, nel 2018, al Brunello di Montalcino 2001 Tenuta Nuova di Casanova di Neri, nel 2006, all’Ornellaia 1998 di Tenuta dell’Ornellaia, nel 2001, oggi di proprietà del gruppo Frescobaldi (ma a quel tempo di Lodovico Antinori). Continua, così, dunque, il “day by day” che svelerà le prime 10 posizioni della “Top 100” by “Wine Spectator”, fino alla n. 1, venerdì 10 novembre. Poi l’intera classifica dell’influente rivista americana, lunedì 13 novembre.

