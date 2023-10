Lollobrigida: “Agrifish a favore del mantenimento di carne e vino nella Politica di Promozione Ue”

L’allarme lanciato dal mondo agricolo e dal settore vino, nei giorni scorsi, preoccupato dalla possibilità che vino, carni rosse e salumi potessero rimanere fuori dalle politiche di promozione della Ue (ne abbiamo scritto qui ieri), ha sortito effetti praticamente immediati. Ieri sera, infatti, è arrivata la dichiarazione del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che ha rassicurato tutti: “grazie al lavoro dell’Italia, rappresentata oggi (ieri, ndr) in Lussemburgo dal Sottosegretario di Stato La Pietra, l’Agrifish si è espresso a favore del mantenimento della carne e del vino nel programma di lavoro della Commissione per il 2024 sulla politica di promozione dei prodotti agroalimentari dell’Unione Europea e che sarà votato mercoledì 25 ottobre. La nostra ferma posizione è stata sostenuta, a larga maggioranza, in Consiglio Agricoltura e Pesca, dove è emersa la necessità di non penalizzare i settori vitivinicolo e zootecnico, che rappresentano elementi portanti della nostra economia e del nostro territorio”.

Come ha ribadito il Ministro Francesco Lollobrigida, “non si può pensare alla sostenibilità ambientale senza quella economico e sociale, rinunciando a comparti estremamente importanti per l’economia agricola e la conservazione del territorio. La zootecnia garantisce l’equilibrio socio-economico delle aree rurali, preserva il territorio, il paesaggio e l’ambiente, oltre a garantire la tutela della biodiversità. Così come la viticoltura che, negli anni, ha contribuito a plasmare i territori, sviluppando anche una vocazione turistica. L’esclusione di questi prodotti avrebbe rappresentato un’ingiustificata discriminazione e per questo ringrazio tutti gli Stati membri della Unione Europea che hanno sostenuto la nostra proposta”, ha concluso il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Copyright © 2000/2023