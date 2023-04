L’ultimo vino sognato da Domenico Clerico supporterà il recupero di persone con disabilità 

Un’edizione limitata creata dalla cantina Domenico Clerico, storica realtà di Monforte d’Alba, per l’ultimo vino ideato e realizzato dal fondatore prima della sua scomparsa, avvenuta nel 2017: in pochi giorni sono andate tutte sold out le 326 bottiglie (tra 0,75 litri, 100 magnum e 5 doppie magnum) di Perdomenico Langhe Nebbiolo Doc 2016, il cui ricavato (sui 70/80.000 euro, ndr) è stato stato integralmente devoluto in beneficenza all’Ospedale Valduce “Villa Beretta” di Costa Masnaga, una struttura che si occupa di medicina riabilitativa e, in particolare, del recupero delle persone con disabilità determinate da malattie congenite o acquisite.

“Abbiamo scelto di trasformare questo desiderio di Domenico in un’edizione di pochissime bottiglie a lui dedicate, fin dal nome - dice la moglie Giuliana Viberti Clerico - perché crediamo che investire nella memoria sia la risposta migliore al futuro. Inoltre, abbiamo deciso di donare il ricavato in beneficenza perché vogliamo che sia ricordato non solo come un grande vino, ma anche come un mezzo per fornire un sostegno concreto alla comunità”.

Gli amici di Domenico Clerico hanno sposato subito l’iniziativa di solidarietà lanciata in memoria del fondatore, acquistando tutte le bottiglie: la somma raccolta è stata impiegata per l’acquisto di un robot per la riabilitazione motoria a seguito di ictus e trauma cranici: “siamo felici del successo riscosso da questa iniziativa - continua Giuliana Clerico - che testimonia come Domenico abbia lasciato un segno indelebile nel cuore di tanti amici e clienti. Ora pensiamo ad una successiva donazione in favore del comune in cui è nata la nostra azienda, Monforte d’Alba, da impiegare nella manutenzione del parco giochi per bambini”.

L’intuizione visionaria di Domenico Clerico è stata quella di produrre un vino con le uve raccolte da una vecchissima vigna di Barolo, lasciandolo affinare senza il passaggio in legno per ottenere l’espressione più pura di un grande Nebbiolo. La vite unisce il cielo alla terra e nel suo frutto vivono sangue, luce e amore, diceva Clerico, e Perdomenico Langhe Nebbiolo Doc 2016 è l’ultimo atto d’amore che il grande viticoltore ci ha lasciato. “Un sogno, un desiderio - sottolinea Oscar Arrivabene, enologo della cantina Domenico Clerico - che abbiamo voluto trasformare in un progetto di beneficienza a favore di chi opera ogni giorno per migliorare la qualità della vita di coloro che soffrono”.

