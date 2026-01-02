L’Umbria della tradizione nello sguardo di Steve McCurry, uno dei fotografi più famosi del mondo

Una terra si racconta anche attraverso ciò che si cucina, si coltiva, si condivide a tavola: è da questa prospettiva che nasce una delle chiavi di lettura più autentiche di “Steve McCurry - Umbria”, la mostra in scena, fino al 3 maggio 2026 al Complesso Museale di San Francesco, che porta a Montefalco lo sguardo di uno dei fotografi più famosi e amati del mondo. Un viaggio visivo in cui l’Umbria si assapora con gli occhi e anche il gusto diventa emozione: tra le 60 fotografie in mostra a Montefalco, il grande fotografo valorizza anche il tema enogastronomico tra cucina umbra, rituali del cibo e convivialità, espressione autentica del patrimonio culturale italiano.

L’Umbria si rivela così anche attraverso la sua cultura enogastronomica, fatta di semplicità, autenticità e legame profondo con la terra. Un racconto visivo che dialoga naturalmente con Montefalco, terra di grandi vini e simbolo di una tradizione agricola ed enologica che è parte integrante del paesaggio umano ritratto da McCurry. Le fotografie restituiscono il valore della cucina umbra come esperienza culturale: non solo cibo, ma comunità, tempo, stagioni, lavoro e festa.

L’esposizione segna il ritorno di Steve McCurry in Umbria a oltre dieci anni dalla celebre “Sensational Umbria”: le 60 fotografie - tra scatti iconici del suo archivio e immagini inedite, presentate per la prima volta al pubblico - compongono uno storytelling che intreccia paesaggi, volti, ritualità quotidiane e cultura del cibo. Tra i temi che attraversano la mostra, emerge con forza il valore del gusto italiano, inteso come patrimonio culturale, umano e sociale. Nelle immagini di McCurry la cucina diventa linguaggio universale: tavole imbandite, vendemmie e gesti tradizionali che raccontano una cucina italiana diventata patrimonio Unesco, espressione di identità, memoria e condivisione. Un progetto culturale, curato da Biba Giacchetti, che in poche settimane ha registrato un boom di presenze. “Sentivo che era giunto il momento di tornare con una mostra in un luogo che mi aveva dato così tanto - spiega Steve McCurry - gli anni trascorsi lavorando a “Sensational Umbria” sono stati pieni di calore, curiosità e scoperte inattese. Tornare a Montefalco con immagini note e con una serie di inediti è stato come chiudere un cerchio o, forse, aprirne uno nuovo. C’era ancora molto da dire sullo spirito di questa regione e volevo condividerlo”.

“Steve McCurry - Umbria” è un viaggio fotografico che si assapora con gli occhi: da Montefalco a Gubbio, passando per Foligno, Bevagna, Assisi, Perugia, Orvieto, Spoleto, Trevi, il lago Trasimeno e tanti luoghi inaspettati, oltre ai grandi eventi come Umbria Jazz, la Quintana di Foligno, la Festa dei Ceri, le Gaite di Bevagna e il Festival dei Due Mondi.

Copyright © 2000/2026