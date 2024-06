Macchine per l’agricoltura made in Italy, nel 2023 export oltre il miliardo di euro

Nel 2023 le vendite all’estero di macchine per l’agricoltura made in Italy hanno superato la soglia del miliardo di euro, in crescita del 19% sui risultati 2022, per una bilancia commerciale attiva di oltre 730 milioni di euro. Secondo i dati Istat elaborati dall’Osservatorio del Vino di Unione Italiana Vini, in vista di “Enovitis in campo” (di scena a Castel San Pietro Terme, a Bologna, il 12 e il 13 giugno), il comparto, in cui il vitivinicolo pesa per il 50%, è stato trainato dal mercato europeo che, grazie all’impennata degli ordini da Francia (+93%), Germania (+33%), Spagna (+46%) e Austria (+83%), ha aumentato del 44% gli acquisti di tecnologia made in Italy, a fronte di un calo del 17% della domanda extra-Ue. Qui gli Stati Uniti hanno registrato una contrazione del 42%, per poi tornare in segno positivo nel primo bimestre di quest’anno (+10% a/a). Viceversa, il consuntivo a febbraio delle vendite in Ue sconta l’overperformance dei 12 mesi precedenti, con battute d’arresto in doppia cifra in tutti i principali mercati.

Secondo l’indagine sulla filiera del vino in Italia realizzata nel 2023 dall’Osservatorio Uiv-Vinitaly, il segmento “Vigneto” in Italia genera 2 miliardi di euro di fatturato l’anno e conta più di 10.250 addetti impiegati in 400 aziende. “Si tratta di imprese e professionisti particolarmente vocati all’innovazione - ha commentato il segretario generale di Unione Italiana Vini, Paolo Castelletti - un settore orientato alla continua ricerca dell’efficienza e della sostenibilità che a “Enovitis in campo” trova occasione per un momento qualificato di confronto, scambio e crescita”. In programma, nell’evento dedicato ad aziende vitivinicole, enologi, agronomi, tecnici e viticoltori, oltre alle esibizioni live in campo, numerosi appuntamenti di approfondimento sulle sfide e soluzioni più attuali per la viticoltura.

Copyright © 2000/2024