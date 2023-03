“Magnifico” & “Ercole Olivario”, l’Italia del “grande olio” brilla. Frantoio Franci il top in Europa

Tempo di premi per l’olio extravergine di oliva, uno dei prodotti simbolo della Dieta Mediterranea e che trova in Italia il “terroir” per esprimersi al meglio. Non a caso l’olio made in Italy è ai vertici delle classifiche internazionali. Riconoscimenti prestigiosi a cui si aggiunge il premio “Magnifico 2023”, che mette in fila i migliori olii d’Europa con le Stelle Eqoo (Extra Quality Olive Oil), quest’anno vinto dal “Delicate Maurino” del celeberrimo Frantoio Franci che viene prodotto sulla collina di Montenero d’Orcia, piccolo borgo alle pendici dell’Amiata, in Toscana. Le premiazioni, in Cantina Antinori a San Casciano in Val di Pesa (Firenze), hanno visto come protagonista l’associazione culturale Premio Il Magnifico, European Extra Quality Olive Oil Award. Italia che, dunque, si conferma al top con la rivelazione dell’anno che arriva, invece, dalla Croazia ed è il Mate Viola Tonda dell’azienda Orna D.O.O. Italia premiata anche per la maggior continuità nell’alta qualità della produzione grazie all’azienda pugliese di Donato Conserva, a cui è stato consegnato il Premio Menvra d’Oro (Best Score of All Time 2023). I riconoscimenti come Best Eqoo 2023 vedono Viola dall’Umbria come migliore azienda dell’anno e Masoni Becciu dalla Sardegna come miglior nuova entrata Best New Eqoo 2023.

Olio che è storia e cultura. Il Premio “Massimo Pasquini”, personaggio dell’olio dell’anno, è stato consegnato a Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, per le sue doti professionali e per la sua capacità di tutelare e rilanciare la cultura come propulsore di sviluppo, nel rispetto dei canoni della bellezza. Lo stesso Schmidt ha detto che “in questi ultimi anni, le Gallerie degli Uffizi si sono impegnate alla grande nel promuovere la cultura enogastronomica italiana. Lo abbiamo fatto anche con una serie ad hoc di video dove capolavori del museo erano illustrati da alcuni chef, intitolata Uffizi da Mangiare. Ma non solo: proprio nelle scorse settimane abbiamo dedicato specificamente un video al tema della rappresentazione dell’olio nell’arte. L’olio: una presenza ed un tesoro così prezioso per la cultura mediterranea da averla accompagnata ed arricchita nei millenni fino ad oggi; ed ancora la accompagnerà e arricchirà nel futuro. Viva l’olio, e soprattutto viva l’olio italiano”. E “Il Magnifico” diventerà anche un cocktail a base dell’olio vincitore, che sarà poi presentato “Florence Cocktail Week” (17-23 aprile, a Firenze), l’oro verde sarà il prezioso ingrediente di un signature cocktail, realizzato da Simone Covan, bar manager di Santa Cocktail Club e Santa Villa Cora.

Un altro importante evento dalla lunga tradizione che ha premiato i migliori olii italiani è andato di scena in Umbria, a Perugia, dove a Palazzo dei Priori sono stati proclamati i “migliori” dell’Ercole Olivario n. 31, il concorso italiano dedicato alle eccellenze olearie italiane, organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed Agenzia Ice, il sostegno di Unaprol Consorzio Olivicolo Italiano, Italia Olivicola e del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) - Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari Sede di Pescara: 12 le etichette milgiori, in rappresentanza delle migliori produzioni di tutta Italia (che hanno brillato nelle due distinte categorie previste, extravergine e oli extravergini certificati Dop, Igp).

Focus - L’Ercole Olivario n. 31: ecco i migliori ...

Categoria Dop/Igp Fruttato Medio

Primo classificato - Letizia Dop Monti Iblei Gulfi, Azienda Rollo di Ragusa

Categoria Dop/Igp Fruttato Intenso

Primo classificato - Prunicce Olio Igp Toscano, Azienda Agricola Biserno di San Vincenzo (Livorno)

Categoria Dop/Igp Fruttato Leggero

Primo classificato - San Giuliano, Azienda Domenico Manca di Alghero (Sassari)

Categoria Extravergine Fruttato Medio

Primo classificato - Ispiritu Sardu, azienda Masoni Becciu di Deidda Valentina di Villacidro (Cagliari)

Categoria Extravergine Fruttato Intenso

Primo classificato - Olio Evo Cetrone In, Azienda Agraria Alfredo Cetrone di Sonnino (Latina)

Focus - “La Goccia d’Ercole” (per le aziende che pur avendo piccole produzioni, sono riuscite a produrre un lotto omogeneo da 5 a 9 quintali):

Categoria Extravergine Fruttato Medio

Azienda Terre Caudine di Alessio Iannucci (Campania)

Categoria Extravergine Fruttato Intenso

Azienda Agricola Spaccavento (Puglia)

Categoria Dop/Igp Fruttato Medio

Azienda Terraliva di Frontino Giuseppina (Sicilia)

Categoria Dop/Igp Fruttato Intenso

Azienda Agricola Biologica Titone dalla Sicilia

