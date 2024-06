Malattie cardiovascolari e consumo moderato di vino: un nuovo studio ne illustra i benefici

Tra i temi su cui la scienza, da tempo, si sta dimostrando sensibile e “curiosa”, rientra anche quello del consumo di vino, come documentato costantemente negli anni da WineNews. Un aspetto che appassiona anche perché ci sono “fazioni” opposte, esperti che sostengono i benefici di un bicchiere ed altri che dicono sempre di “no”, fermo restando che la moderazione è l’unico punto di incontro tra i due “poli”. In un’epoca dove le nuove generazioni si allontanano dal vino ed in cui gli stili salutistici sembrano prendere il sopravvento, informarsi dovrebbe comunque essere una priorità per gli addetti ai lavori ed appassionati. Il consumo di vino, parte importante della cultura conviviale italiana, è al centro di un dibattito costante e non mancano gli studi epidemiologici che hanno evidenziato, già da tempo, come un consumo moderato di vino, nell’arco di una vita adulta e in abbinamento a corretti stili di vita, non solo non sia dannoso, ma possa contribuire alla longevità concorrendo alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, in particolar della cardiopatia ischemica (Ihd) che rappresenta la prima causa di morte in Italia.

Un recente studio appena pubblicato su “Nature Communications” e condotto da ricercatori del Global Burden of Disease (Gbd) si aggiunge alle numerose pubblicazioni internazionali sul tema del consumo di alcol e della cardiopatia ischemica (Ihd): lo studio esplora la complessa relazione tra il consumo di alcol e le malattie cardiovascolari, offrendo una rivalutazione completa dei dati esistenti e utilizzando tecniche meta-analitiche innovative per chiarire gli effetti dell’alcol sulla salute del cuore. La mole di dati analizzata dagli autori è particolarmente significativa: è stata condotta, infatti, una revisione sistematica dei dati provenienti da 122 studi osservazionali pubblicati tra il 1970 e il 2021. Grazie a questa comparazione, gli autori hanno confermato che il consumo moderato di alcol è inversamente associato al rischio di Ihd, trovando una relazione a forma di “J” in cui un consumo di alcol da basso a moderato (fino a circa 50 g/die) è associato a un minor rischio di morbilità e mortalità per cardiopatia ischemica (Ihd) e morbilità per infarto miocardico (Mi). Un risultato che offre una nuova prospettiva nel dibattito in corso relativamente all’impatto dell’alcol sulla salute del cuore: gli esperti concordano, infatti, sul fatto che un consumo moderato del vino, in abbinamento a regimi alimentari sani e a stili di vita appropriati, possa avere effetti positivi sulla salute dei cittadini, oltre che un impatto positivo sui costi sociali della malattia, dal momento che chi sopravvive a un attacco cardiaco diventa un malato cronico, con un notevole costo economico per la società.

Il legame tra consumo di vino, alimentazione e benessere cardiovascolare è stato ribadito anche da Attilio Giacosa, professore di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, gastroenterologo al Cdi di Milano, già direttore dell’Unità di Gastroenterologia e Nutrizione Clinica dell’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova ed eletto presidente Irvas (l’Istituto per la Ricerca su Vino, Alimentazione e Salute, ndr) pochi giorni fa: “studi epidemiologici italiani e internazionali hanno già ampiamente evidenziato come un consumo abituale e moderato di vino, nell’arco della vita adulta e in abbinamento a un corretto stile alimentare, come quello della tradizione mediterranea, non sia dannoso, ma sia invece benefico. Il concetto della “j” curve che viene ribadito dallo studio del Gbd - ovvero la relazione tra consumo di alcol e mortalità identificata con una curva a forma di “J” - è infatti noto da tempo alla letteratura scientifica. Questa curva dimostra che il bere vino con moderazione riduce la mortalità rispetto agli astemi (curva inferiore della “J”), mentre la mortalità aumenta drammaticamente con l’aumento del consumo di alcolici (tratto verticale della “J”)”. Giacosa precisa, inoltre, come sia “importante sottolineare che questo rapporto virtuoso tra assunzione moderata di vino e salute, secondo il modello della “J” curve, non sia applicabile solo alla salute cardiovascolare, ma anche ad altri aspetti, per esempio alla salute cognitiva. Un’assunzione moderata di vino all’interno di una dieta di tipo mediterraneo - che preveda anche il consumo di olio, frutta fresca, verdure, semi e pesce - può contribuire, quindi, al nostro benessere generale, favorendo non solo un aumento della durata della vita, ma anche minori rischi di deterioramento cognitivo”. Il vino, dunque, deve essere consumato responsabilmente all’interno di un corretto stile di vita alimentare, come quello della nostra tradizione mediterranea, in quantità moderate e durante i pasti, secondo un modello positivo di consumo, spesso associato a momenti di socializzazione e convivialità.

