Marca del Distributore, mercato in crescita: +2,7% in valore e +3,6% in volume nel 2024

Una crescita in valore del +2,7% per ricavi complessivi fino a 14,5 milioni di euro, raggiungendo 30,1 punti di quota (+0,2% sul primo semestre 2023). Sono i dati analizzati da Circana del primo semestre 2024 della Marca del Distributore, ovvero tutti quei prodotti che vengono commercializzati all’interno dei punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata con lo stesso brand dell’insegna, o con marchi riferibili all’impresa distributiva, e che si sta ritagliando sempre più un ruolo chiave per lo sviluppo del settore e del comparto agroalimentare.

Il mercato, trainato dalle scelte degli italiani, trova riscontro negli ottimi dati sulle vendite dei prodotti a marca privata e conferma la sua crescita anche con l’aumento dei volumi: +3,6%. Guardando alle merceologie, migliora il posizionamento competitivo della Marca del Distributore in tutti i reparti, con particolare riferimento ai segmenti drogheria alimentare, carni e pet care (tutti al +0,5% di punti quota) e alla cura della casa (+0,4% punti). L’incremento a valore tra i reparti è sostenuto da un contestuale aumento nei volumi, fatta eccezione per il reparto bevande.

È con questi dati positivi che Marca by Bolognafiere si prepara all’edizione n. 21 dell’evento unico in Italia interamente dedicato ai prodotti food e non food a Marca del Distributore, organizzato in collaborazione con Adm (Associazione Distribuzione Moderna) e che si svolgerà il 15 e il 16 gennaio 2025 a Bologna. E che si conferma come il barometro del mercato e il punto di riferimento per l’intero ecosistema della Marca del Distributore. L’evento metterà in evidenza tendenze di consumo sempre più orientate verso la Mdd: un settore in forte crescita a livello europeo, e le strategie di sviluppo necessarie alla community professionale per trovare soluzioni innovative e sostenibili per affrontare le sfide presenti e future del mercato.

