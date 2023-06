Marchesi Antinori, ecco la firma dell’accordo che sancisce l’acquisto di Stag’s Leap Wine Cellars

Marchesi Antinori, una delle più antiche aziende familiari nel mondo del vino, con oltre seicento anni di storia alle spalle, annuncia la firma dell’accordo che sancisce il completamento dell’acquisizione della piena proprietà di Stag’s Leap Wine Cellars (come avevamo raccontato qui), dopo 16 anni di partnership con l’azienda americana Ste. Michelle Wine Estates, facendo così della famiglia Antinori l’unico produttore italiano proprietario di una cantina in Napa Valley, dove è già presente dal 1985.

L’operazione è stata portata a termine da Marchesi Antinori attraverso il ricorso a mezzi propri, e con il supporto di Mediobanca in qualità di Advisor finanziario, di Intesa Sanpaolo, quale Banca Agente e finanziatore insieme a Cassa Depositi e Prestiti e Banca Nazionale del Lavoro. Simest e Fondo di Venture Capital del Ministero degli Esteri (Maeci) hanno affiancato l’acquirente nel capitale della società americana. Pricoa Private Capital, parte del Gruppo Pgim Inc., ha sottoscritto un’emissione obbligazionaria finalizzata all’acquisizione.

“Il nostro obiettivo è quello di preservare il prestigio di questa storica azienda, che indubbiamente rafforza la nostra presenza in un mercato strategico come quello degli Stati Uniti. L’acquisizione di Stag’s Leap Wine Cellars è la conferma della nostra convinzione dell’importanza di questo terroir straordinario nello scenario internazionale”, commenta Piero Antinori, presidente onorario di Marchesi Antinori. “È un bel messaggio non solo per le realtà del vino ma anche per le tante aziende ed eccellenze italiane: possono essere sufficientemente ambiziose per fare operazioni di questo tipo - aggiunge Renzo Cotarella, ad Marchesi Antinori - la Napa Valley è una delle migliori zone al mondo per la produzione di vino di qualità. Un territorio straordinario, di grande identità stilistica e che si trova in un paese, gli Stati Uniti, che rappresenta la prima realtà al mondo per consumo di vino, non soltanto in termini di quantità ma anche di valore”, conclude Renzo Cotarella.

Focus - Stag’s Leap Wine Cellars

Stag’s Leap Wine Cellars è considerata una delle aziende vitivinicole più importanti dell’area della Napa Valley, in California. Fondata nel 1970 da Warren Winiarski, la tenuta è oggi conosciuta in tutto il mondo soprattutto per la produzione di Cabernet Sauvignon di eccellenza. Questa storica azienda vinicola divenne famosa dopo il 1976, anno del cosiddetto “Judgment of Paris”, quando a Parigi fu condotta una degustazione alla cieca in cui una giuria di 9 degustatori francesi assaggiò i migliori Cabernet e Chardonnay californiani confrontandoli con alcune delle migliori etichette di Bordeaux e Borgogna. A dispetto delle previsioni, furono proclamati vincitori proprio i vini californiani, considerati fino ad allora solo come una curiosa novità sul panorama vinicolo mondiale. A ottenere il primo posto fu proprio S.L.V. 1973 Cabernet Sauvignon di Stag’s Leap, decretando una piccola rivoluzione nel mondo del vino. Stag’s Leap Wine Cellars produce tre Cabernet Sauvignon: Cask 23, S.L.V. e Fay, tra i più ricercati Cabernet al mondo dai collezionisti. Lo stesso stile classico è espresso dai vini di tenuta come Artemis Cabernet Sauvignon, Karia Chardonnay e Aveta Sauvignon Blanc.

Copyright © 2000/2023