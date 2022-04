L’incontro che unisce l’eccellenza toscana alla cultura coreana: Marchesi Frescobaldi apre le porte al cinema coreano con il “Florence Korea Film Fest” n. 20, rassegna che seleziona il miglior cinema sudcoreano, in programma dal 7 al 15 aprile a Firenze. Il Ristorante Frescobaldi ha ospitato Lee Jung-jae, star del cinema consacrato dal successo internazionale di “Squid Game”, la serie drama prodotta da Netflix che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, dove ha raccontato il suo percorso artistico alla presenza di personalità della politica e delle imprese di Firenze. Un menu speciale studiato ad hoc, in una fusione ideale tra eccellenza toscana e cultura coreana, ha chiuso la serata. Due realtà “toscane” di nascita che dialogano tra loro e con il mondo: una collaborazione che rappresenta un salto, un ponte, un legame futuro per l’azienda, simbolo dell’enologia italiana di qualità nel mondo. Con questa ambizione, il veicolo offerto dal cinema, specie dalla peculiarità e dal successo di quello coreano, è il trait d’union ideale per chi, da sempre, è impegnato nella migliore interpretazione della toscanità all’estero, alla ricerca di scambi di talenti di lunga e fiorente prospettiva.

