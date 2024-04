Marisa Leo vince il “Premio Angelo Betti” per la Sicilia. Veronafiere: “celebrazione della memoria”

È Marisa Leo, quest’anno, la vincitrice del “Premio Angelo Betti” per la Sicilia: la “Donna del Vino”, scomparsa a settembre 2023, a soli 39 anni, per mano dell’ex compagno. Marisa Leo era la responsabile marketing & comunicazione della cantina Colomba Bianca, una delle maggiori cooperative agricole della Sicilia Occidentale. Era da poco stata definita, dai media della regione, come una delle donne più influenti della realtà vinicola isolana. “Abbiamo voluto fortemente ricordare, assieme alla Regione Sicilia, l’impegno civile e la straordinaria luce di Marisa Leo, “Donna del Vino” innamorata della sua terra e del suo lavoro - spiega il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, insieme all’amministratore delegato Maurizio Danese - Vinitaly e tutto il mondo del vino ne celebrano con questo riconoscimento la memoria”.

Insieme alle sue colleghe dell’associazione “Donne del Vino”, Marisa Leo era molto attiva sul tema della violenza di genere e stava, infatti, organizzando una manifestazione benefica i cui ricavati sarebbero stati devoluti per finanziare attività ed associazioni antiviolenza e in difesa delle donne minacciate. E, per l’edizione n. 51 del premio dedicato ai “Benemeriti della vitivinicoltura”, consegnato alle istituzioni o personalità che, con la propria attività professionale o imprenditoriale, più hanno contribuito al progresso qualitativo della produzione viticola ed enologica della propria regione e alla crescita del mondo del vino italiano, Marisa Leo viene premiata per le sue doti sul lavoro e per l’importanza del messaggio che lascia.

Copyright © 2000/2024